В белом платье без рукавов: очаровательная княгиня Шарлин посетила особенный прием

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

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Эта весьма символичная цифра отражает впечатляющий рост монегасской общины, которая, несмотря на небольшую территорию, утроилась всего за несколько десятилетий.

Прием проходил в присутствии семьи юной монегаски Анны, родившейся в июне прошлого года, рождение которой позволило Княжеству достичь этой исторической вехи.

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Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Девочка стала 10-тысячным жителем Монако, что является настоящей вехой в истории страны, которая никогда прежде не достигала такого числа жителей.

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Вся семья девочки присутствовала на приеме, состоявшемся в мэрии.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин, приехавшая на прием в жаккардовом белом платье миди А-силуэта с поясом на талии и без рукавов от Сarolina Herrera с цветочным рисунком и обута в кожаные туфли-слингбэки Jimmy Choo, без колебаний взяла маленькую девочку на руки, поцеловала крошечные ручки и использовала все свое обаяние, чтобы показать, как она рада встречи с ней.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княжеский дворец также поделился фотографиями с этого мероприятия в Instagram.

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