Учительница собирала "донаты" от старшеклассников на поездку за границу: как ее наказали

Учительницу уволили и лишили выплат из-за предложения повысить оценки за донаты

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В американском штате Айова учительница потеряла работу и право на пособие по безработице после того, как предлагала школьникам дополнительные баллы в обмен на финансовые пожертвования на ее личный сбор.

Об этом сообщает издание LADbible.

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Учительница создала страницу пожертвований, чтобы профинансировать свои «личные образовательные цели», направленные на поездку с мужем Ником в Эквадор с целевой суммой 1800 долларов. На своей странице женщина отмечала, что пожертвования будут использованы для оплаты транспорта, включая авиабилеты, автобусы и лодки, питание и проживание в гостинице во время медицинской миссии.

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Чтобы поскорее закрыть сбор, педагог обратилась к своим ученикам старших классов. Она пообещала поднять им итоговые оценки, если перечислят деньги. Как выяснилось в ходе проверки, школьники переводили средства — взносы колебались от $5 до $50.

После огласки руководство школьного округа уволило учительницу за превышение служебных полномочий и грубое нарушение педагогической этики.

Впоследствии судья отклонил апелляцию экспреподавателя по получению выплат по безработице, квалифицировав ее действия как умышленное нарушение трудовой дисциплины.

Напомним, что в Одессе учительница младших классов выпала из окна второго этажа школы, когда милая окна, а начальство говорит, что она это делала «по собственной инициативе».

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