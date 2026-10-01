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Учительница собирала "донаты" от старшеклассников на поездку за границу: как ее наказали
Учительницу уволили после того, как она предложила учащимся дополнительные баллы в обмен на «пожертвования» на отдых за границу.
В американском штате Айова учительница потеряла работу и право на пособие по безработице после того, как предлагала школьникам дополнительные баллы в обмен на финансовые пожертвования на ее личный сбор.
Об этом сообщает издание LADbible.
Учительница создала страницу пожертвований, чтобы профинансировать свои «личные образовательные цели», направленные на поездку с мужем Ником в Эквадор с целевой суммой 1800 долларов. На своей странице женщина отмечала, что пожертвования будут использованы для оплаты транспорта, включая авиабилеты, автобусы и лодки, питание и проживание в гостинице во время медицинской миссии.
Чтобы поскорее закрыть сбор, педагог обратилась к своим ученикам старших классов. Она пообещала поднять им итоговые оценки, если перечислят деньги. Как выяснилось в ходе проверки, школьники переводили средства — взносы колебались от $5 до $50.
После огласки руководство школьного округа уволило учительницу за превышение служебных полномочий и грубое нарушение педагогической этики.
Впоследствии судья отклонил апелляцию экспреподавателя по получению выплат по безработице, квалифицировав ее действия как умышленное нарушение трудовой дисциплины.
Напомним, что в Одессе учительница младших классов выпала из окна второго этажа школы, когда милая окна, а начальство говорит, что она это делала «по собственной инициативе».