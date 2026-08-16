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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Что должен уметь первоклассник перед 1 сентября: советы учительницы

В преддверии 1 сентября родителям первоклассников не стоит привлекать репетиторов, ведь намерение опередить школьную программу может помешать обучению.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Без репетиторов и примеров: что на самом деле должен уметь ребенок перед 1 сентября

Без репетиторов и примеров: что на самом деле должен уметь ребенок перед 1 сентября

До 1 сентября осталось совсем мало времени и родители первоклассников нередко пытаются быстро научить ребенка читать, писать и считать, чтобы сформировать базу для школы. Однако намерение опередить программу может только навредить учебному процессу.

Об этом в своей колонке для издания «Учись.Медиа» рассказала учительница начальных классов Козинского лицея и образовательная блоггер Юлиана Довгопол.

Почему не стоит «перегонять» школьную программу

Педагоги предостерегает родителей от чрезмерной подготовки и привлечения репетиторов перед 1 сентября. Если ребенок уже овладел материалом первого класса, он теряет мотивацию и интерес к урокам, начинает скучать и чувствовать себя «вне процесса».

«У меня были ученики, которые уже во втором семестре переходили во второй класс. Звучит вкрутую, но это стресс, новые требования и другой коллектив, что не всегда хорошо для ребенка», — рассказывает Довгопол.

Что действительно важно знать для дошкольников:

  • знать цифры от 1 до 10 (не решать примеры, просто знать);

  • читать короткие слова по слогам (если не читает — не страшно);

  • быть самостоятельными в простых бытовых вещах;

  • уметь сказать «Я не понимаю» или «Мне нужна помощь»;

  • знать, что школа это интересно, а не страшно (а для этого взрослые должны мотивировать детей: «У тебя будет очень классная учительница», «Ежедневно новые приключения», «У тебя все получится!», «Это не школа, а мечта!» и т.д.);

  • называть основные цвета;

  • уметь держать карандаш и ножницы;

  • знать свое имя, фамилию и адрес;

  • уметь слушать взрослого хотя бы 10–15 минут;

  • уметь одеться, собирать вещи, обслуживать себя в туалете;

  • не бояться новых людей и среды.

Как подготовить ребенка к 1 сентября: советы для родителей

  • Эмоциональная поддержка.

  • Постепенная адаптация к режиму.

  • немного слез в первый месяц — это нормально.

Раньше мы публиковали полный список вещей, которые ребенку реально нужны в школу.

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