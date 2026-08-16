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Что должен уметь первоклассник перед 1 сентября: советы учительницы
В преддверии 1 сентября родителям первоклассников не стоит привлекать репетиторов, ведь намерение опередить школьную программу может помешать обучению.
До 1 сентября осталось совсем мало времени и родители первоклассников нередко пытаются быстро научить ребенка читать, писать и считать, чтобы сформировать базу для школы. Однако намерение опередить программу может только навредить учебному процессу.
Об этом в своей колонке для издания «Учись.Медиа» рассказала учительница начальных классов Козинского лицея и образовательная блоггер Юлиана Довгопол.
Почему не стоит «перегонять» школьную программу
Педагоги предостерегает родителей от чрезмерной подготовки и привлечения репетиторов перед 1 сентября. Если ребенок уже овладел материалом первого класса, он теряет мотивацию и интерес к урокам, начинает скучать и чувствовать себя «вне процесса».
«У меня были ученики, которые уже во втором семестре переходили во второй класс. Звучит вкрутую, но это стресс, новые требования и другой коллектив, что не всегда хорошо для ребенка», — рассказывает Довгопол.
Что действительно важно знать для дошкольников:
знать цифры от 1 до 10 (не решать примеры, просто знать);
читать короткие слова по слогам (если не читает — не страшно);
быть самостоятельными в простых бытовых вещах;
уметь сказать «Я не понимаю» или «Мне нужна помощь»;
знать, что школа это интересно, а не страшно (а для этого взрослые должны мотивировать детей: «У тебя будет очень классная учительница», «Ежедневно новые приключения», «У тебя все получится!», «Это не школа, а мечта!» и т.д.);
называть основные цвета;
уметь держать карандаш и ножницы;
знать свое имя, фамилию и адрес;
уметь слушать взрослого хотя бы 10–15 минут;
уметь одеться, собирать вещи, обслуживать себя в туалете;
не бояться новых людей и среды.
Как подготовить ребенка к 1 сентября: советы для родителей
Эмоциональная поддержка.
Постепенная адаптация к режиму.
немного слез в первый месяц — это нормально.
Раньше мы публиковали полный список вещей, которые ребенку реально нужны в школу.