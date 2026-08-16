Украина может потерять $400 млн на оружие: Чалый объяснил, что блокирует Пентагон

Пентагон / © Associated Press

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Пентагон блокирует заключение контрактов на поставку Украине вооружения на $400 млн, которые уже были предусмотрены Конгрессом США. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый считает, что подобная задержка играет в пользу России.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

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По словам Чалого, речь идет о средствах, которые Украина рискует потерять до 1 октября, если контракты так и не будут подписаны.

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«У нас сейчас теряется в Америке до 1 октября $400 млн, которые Конгресс уже выделил. А его блокируют, Пентагон блокирует. Реально блокирует. Контракты не подписывает. Зачем это? Это же выгодно компаниям. Я считаю, что это пас россиянам», — сказал Чалый.

По его мнению, Украине следует активнее работать напрямую с американскими оборонными компаниями, чтобы разблокировать процесс.

Чалый также увязал проблему с недостаточным дипломатическим присутствием Украины в США. Он обратил внимание, что в Вашингтоне до сих пор нет украинского посла и атташе по обороне, что осложняет контакты с руководством оборонных компаний.

По его словам, топ-менеджмент таких компаний обычно не проводит встречи на уровне ниже посла или оборонительного атташе. Поэтому Украине сложнее продвигать вопросы контрактов на уже выделенные средства.

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Речь идет о $400 млн в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Эти деньги Конгресс США предусмотрел для покупки вооружения американского производства.

Задержка с заключением контрактов особенно критична для противовоздушной обороны, поскольку Украина в значительной степени зависит от американских ракет-перехватчиков, в частности, для систем Patriot. От своевременных поставок зависит защита городов, энергетики и критической инфраструктуры от российских ракетных ударов.

Ранее администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что использование $400 млн военной помощи Украине будет продолжаться до 2029 года. Такой график уже вызвал острую критику американских законодателей из-за неотложных потребностей ВСУ.

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