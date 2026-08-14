Украина получила новый козырь в войне с РФ: Newsweek назвал главное преимущество Киева

Война в Украине / © Associated Press

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Спустя почти два года после начала операции Сил обороны Украины в Курской области позиция Киева существенно изменилась.

Об этом пишет Newsweek .

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В феврале 2025 г. российским войскам удалось почти полностью вытеснить украинские силы с территории Курской области. Именно на этом фоне состоялся первый визит президента Украины Владимира Зеленского в тогда новоизбранный президент США Дональд Трамп.

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Но встреча завершилась публичным конфликтом между двумя президентами.

В настоящее время, накануне ожидаемого визита американских переговорщиков в Киев, ситуация, по мнению Newsweek, выглядит иначе. У Украины более сильные позиции, хотя журналисты и оценивают перспективы достижения мира в ближайшее время как «мизерные».

В то же время, результаты украинской кампании дальнобойных ударов по территории России могут стать аргументом для Киева, чтобы рассчитывать на поддержку Трампа в усилении давления на Москву.

Журналисты отмечают, что первоначальной целью операции в Курской области было изменить ход войны в пользу Украины. Однако в итоге, по оценке издания, она завершилась ужасным поражением, поскольку Силы обороны были вынуждены покинуть этот регион.

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В то же время, как украинские военные, так и гражданские критиковали операцию, называя ее «нелогичной» и «не стоящей потерь», пишет Newsweek.

Однако, по мнению журналистов, Украина смогла извлечь из этого опыта важный урок и получила новый козырь. Речь идет о кампании дальнобойных ударов по российской территории.

В отличие от захвата территорий такой инструмент не требует постоянного удержания, поставки и защиты наземных позиций.

Newsweek ссылается на данные независимого центра мониторинга ACLED. По его оценке, в июле Силы обороны Украины нанесли по территории России в три раза больше ударов, чем в январе.

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В то же время, журналисты обращают внимание и на ограничение такой стратегии.

По их словам, после осенних выборов Россия может объявить частичную мобилизацию. Каким бы значительным ни было технологическое преимущество Украины в дальнобойных ударах, оно не способно самостоятельно создать дополнительные человеческие ресурсы, перехватывать все баллистические ракеты или не допустить, чтобы Москва продолжала отправлять на фронт все больше военных.

Тем не менее, именно кампания дальнобойных атак, по мнению Newsweek, может предоставить Киеву дополнительные рычаги во время следующей встречи Зеленского и Трампа.

В частности, речь идет о возможности получения Украиной дополнительных ракет к системам Patriot, финансовой помощи или усилению политической поддержки со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что немецкие производители оружия создают совместные предприятия с украинскими компаниями, в частности для развития производства дронов-перехватчиков .

Мы ранее информировали, что Украина закупает у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, а также 12 реактивных систем M270 MLRS и их боеприпасы .

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