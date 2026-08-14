Україна отримала новий козир у війні з РФ: Newsweek назвав головну перевагу Києва

Війна в Україні / © Associated Press

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Майже через два роки після початку операції Сил оборони України в Курській області позиція Києва суттєво змінилася.

Про це пише Newsweek.

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В лютому 2025 року російським військам вдалося майже повністю витіснити українські сили з території Курської області. Саме на цьому тлі відбувся перший візит президента України Володимира Зеленського до тоді новообраного президента США Дональда Трампа.

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Та зустріч завершилася публічним конфліктом між двома президентами.

Нині ж, напередодні очікуваного візиту американських переговорників до Києва, ситуація, на думку Newsweek, виглядає інакше. Україна має сильніші позиції, хоча журналісти й оцінюють перспективи досягнення миру найближчим часом як «мізерні».

Водночас результати української кампанії далекобійних ударів по території Росії можуть стати аргументом для Києва, щоб розраховувати на підтримку Трампа у посиленні тиску на Москву.

Журналісти зазначають, що початковою метою операції в Курській області було змінити перебіг війни на користь України. Однак у підсумку, за оцінкою видання, вона завершилася «жахливою поразкою», оскільки Сили оборони були змушені залишити цей регіон.

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Водночас як українські військові, так і цивільні критикували операцію, називаючи її «нелогічною» та «не вартою втрат», пише Newsweek.

Проте, на думку журналістів, Україна змогла винести з цього досвіду важливий урок і отримала новий козир. Ідеться про кампанію далекобійних ударів по російській території.

На відміну від захоплення територій, такий інструмент не потребує постійного утримання, постачання та захисту наземних позицій.

Newsweek посилається на дані незалежного моніторингового центру ACLED. За його оцінкою, у липні Сили оборони України завдали по території Росії втричі більше ударів, ніж у січні.

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Водночас журналісти звертають увагу і на обмеження такої стратегії.

За їхніми словами, після осінніх виборів Росія може оголосити часткову мобілізацію. Якою б значною не була технологічна перевага України у далекобійних ударах, вона не здатна самостійно створити додаткові людські ресурси, перехоплювати всі балістичні ракети або не допустити, щоб Москва продовжувала відправляти на фронт дедалі більше військових.

Попри це, саме кампанія далекобійних атак, на думку Newsweek, може надати Києву додаткові важелі під час наступної зустрічі Зеленського і Трампа.

Зокрема, йдеться про можливість отримання Україною додаткових ракет до систем Patriot, фінансової допомоги або посилення політичної підтримки з боку Вашингтона.

Раніше повідомлялося, що німецькі виробники зброї створюють спільні підприємства з українськими компаніями, зокрема для розвитку виробництва дронів-перехоплювачів.

Ми раніше інформували, що Україна закуповує у Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, а також 12 реактивних систем M270 MLRS і боєприпаси до них.

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