Росія продовжує обходити санкції, а США мовчать: сенатори вимагають пояснень від Рубіо і Бессента

Конгрес США / © Associated Press

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Сенатори від Демократичної партії США Елізабет Воррен та Кріс Кунс звернулися до держсекретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента з вимогою пояснити тривалу відсутність нових санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters, посилаючись на витяг із відповідного листа.

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Законодавці звернули увагу на те, що пауза в запровадженні адресних санкцій проти російських компаній та банків, які допомагають Москві обходити обмеження, триває вже 17 місяців.

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На їхню думку, така політика викликає питання, особливо з огляду на відсутність результатів у переговорах щодо припинення війни Росії проти України, які відбуваються за посередництва США.

Останній масштабний пакет американських санкцій проти Росії був запроваджений у жовтні 2025 року. Тоді Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку нафтові компанії «Роснефть», «Лукойл» та 34 їхні дочірні структури.

У Вашингтоні пояснили тодішні обмеження відсутністю у Москви «серйозної зацікавленості у мирному процесі».

Воррен і Кунс вважають, що цей крок не став початком системного посилення санкційного тиску. Сенатори також наголошують, що Росія продовжує шукати способи обходу вже запроваджених обмежень.

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У своєму листі законодавці навели слова Бессента. У лютому міністр фінансів пояснював паузу в нових санкціях прагненням адміністрації президента США Дональда Трампа спочатку оцінити перспективи дипломатичного процесу.

Бессент тоді заявляв про бажання адміністрації «подивитися, куди приведуть мирні переговори».

Водночас у травні Рубіо визнав, що помітного прогресу у врегулюванні війни немає, зазначають сенатори.

Вони також звернули увагу на те, що переговорний процес з Іраном та Кубою не завадив Вашингтону запроваджувати проти цих країн нові санкції.

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Тому законодавці вимагають від Рубіо та Бессента до 28 серпня пояснити, чому адміністрація США не відновила регулярне санкційне тиск на Росію.

Зокрема, сенатори хочуть зрозуміти, чому Вашингтон не використовує додаткові обмеження як важіль для посилення тиску на Москву, якщо переговори фактично зайшли в глухий кут. На їхню думку, це необхідно для досягнення «справедливого миру» в Україні.

Раніше повідомлялося, що Сенат США переважною більшістю підтримав законопроєкт про запровадження масштабних санкцій проти Росії та Ірану.

Ми раніше інформували, що Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на нещодавні масовані атаки по Україні.

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