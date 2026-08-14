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«Люди дуже здивуються»: у МЗС розповіли про таємних постачальників зброї для України
Деякі домовленості досі не можуть бути оприлюднені.
Україна з 2022 року вибудувала цілу систему дипломатичних механізмів для залучення військової допомоги, зокрема й через держави, які не входять до традиційного кола партнерів Києва.
Про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів в інтерв’ю Апостроф TV.
За його словами, після початку повномасштабного вторгнення українська дипломатія шукала різні способи отримання озброєння та боєприпасів. У частині випадків йшлося про непрямі канали постачання.
Допомога надходила не тільки від традиційних союзників України. Серед країн, через які вдавалося отримувати необхідні ресурси, були держави з нейтральною позицією або навіть такі, що підтримують тісні відносини з Росією.
«Тягнули за цей час і зброю, і боєприпаси з різних дуже неочікуваних географій. Ще не час розкривати це публічно, але колись люди дізнаються назви країн, з яких Україна отримувала військову допомогу, і дуже здивуються», — зазначив Тихий.
Дипломат пояснив, що мотиви держав, які погоджувалися допомагати Україні, могли суттєво відрізнятися.
Зокрема, деякі країни не готові були відкрито демонструвати свою підтримку Києву через можливі політичні наслідки. У таких випадках використовувалися треті держави та непублічні домовленості.
«Бувають країни, які бояться у відкриту і знаходяться шляхи зробити це не відкрито, через треті країни, таємно, без якихось оголошень», — розповів Тихий.
Водночас, за його словами, не завжди йдеться про політичну підтримку України. В окремих випадках ключовим мотивом був фінансовий інтерес.
Постачанням могли займатися як державні структури, так і приватні виробники. При цьому уряд відповідної країни іноді лише надавав необхідний дозвіл, після чого зброю чи інше обладнання продавала приватна компанія.
Раніше повідомлялося, що німецькі виробники зброї створюють спільні підприємства з українськими компаніями, зокрема для розвитку виробництва дронів-перехоплювачів.
Ми раніше інформували, що Україна закуповує у Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, а також 12 реактивних систем M270 MLRS і боєприпаси до них.