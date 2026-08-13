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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
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Німеччина різко посилює військову співпрацю з Україною: стало відомо, що готують

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс пояснив, що така співпраця має допомогти масштабувати українське виробництво та підвищити його ефективність.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Прапор Німеччини

Прапор Німеччини / © pixabay.com

Німецькі виробники зброї створюють спільні підприємства з українськими компаніями, зокрема для розвитку виробництва дронів-перехоплювачів.

Про це посол Німеччини в Україні Гайко Томс розповів в інтерв’ю NV за кілька днів до завершення своєї дипломатичної місії в Україні.

За словами дипломата, Україна вже має значний досвід у протидії безпілотникам, а Німеччина прагне підтримати українську індустрію у розвитку відповідних технологій.

«І у нас є нова співпраця між українськими та німецькими компаніями з виробництва дронів для масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, — додав посол. — Україна за нашої підтримки дуже добре справляється із захистом від дронів».

Томс зазначив, що Берлін заохочує німецькі компанії працювати безпосередньо з українськими виробниками. Такий формат, за його словами, дозволяє обом сторонам обмінюватися власними напрацюваннями та практичним досвідом.

«Окрім цього, ми створюємо спільні підприємства. Почала роботу спільна компанія Quantum і Frontline. Це вже відбувається. І цей процес розширюватиметься», — пояснив дипломат.

Раніше повідомлялося, що українські оператори безпілотників під час військових навчань Combined Resolve, які на початку 2026 року проходили в Німеччині, змогли виявити та «знищити» американські підрозділи й бронетехніку.

Ми раніше інформували, що у Німеччині значно побільшало випадків появи дронів біля військових об’єктів.

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