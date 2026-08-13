Україна може втратити Starlink: Польща пригрозила Маску припинити фінансування

Starlink / © depositphotos.com

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Україна ризикує втратити польське фінансування для тисяч терміналів Starlink через конфлікт між Варшавою та компанією SpaceX.

Про це пише Politico.

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Як зазначає видання, нещодавно SpaceX, материнська компанія Starlink, виключила Польщу з єдиної європейської роумінгової зони. Вона охоплює понад 30 країн — усі держави Євросоюзу, а також Велику Британію, Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.

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У межах цієї зони клієнти можуть перевозити свої термінали між країнами без зміни тарифу через міжнародне використання. Водночас Польща та Кіпр опинилися за межами загального роумінгового режиму.

У чинних рекомендаціях Starlink зазначено: «Примітка: Польща не входить до вищезазначеного регіону Європи. Облікові записи, зареєстровані в Польщі, розглядаються як облікові записи лише для Польщі для використання в країні проживання».

При цьому Кіпр у відповідному переліку взагалі не згадується.

За інформацією Politico, нові правила почали діяти для клієнтів, які реєструються у Starlink від 14 липня 2026 року. Для польських користувачів, які вже мають облікові записи, зміни набудуть чинності 17 серпня.

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Видання зазначає, що відсутність Кіпру в єдиній роумінговій зоні ще можна пояснити його географічною віддаленістю від решти Європи. Водночас причин, через які під обмеження потрапила Польща, SpaceX публічно не пояснила.

На тлі цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив переглянути фінансування роботи Starlink в Україні. Польський уряд щороку сплачує за відповідні послуги близько 50 мільйонів доларів.

«Гей, Ілоне Маск, здорованю, припини дискримінувати польських користувачів Starlink, інакше ми можемо переглянути питання про те, чи платити тобі 50 мільйонів доларів на рік за твої послуги», — написав Сікорський на своїй сторінці в соцмережі X.

Таким чином, суперечка між Варшавою та SpaceX може безпосередньо позначитися на Україні, адже саме польський уряд фінансує роботу тисяч терміналів Starlink, які використовуються в Україні.

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До критики Маска приєднався і міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський. Він звинуватив SpaceX у ставленні до польських користувачів як до клієнтів другого сорту.

«Польща — це не ринок другого сорту. Польські клієнти — це не клієнти другого сорту», — написав Гавковський на платформі X.

Станом на момент публікації SpaceX, Starlink або Ілон Маск публічно не пояснили причини рішення щодо Польщі.

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