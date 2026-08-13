Росія такого не очікувала: Плетенчук розкрив масштаб операції в Новоросійську

Чорне море / © Associated Press

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Удар Сил оборони України по Новоросійську був заздалегідь спланованою операцією, для підготовки якої знадобилися тривала розвідка, планування та взаємодія різних підрозділів.

Про це в ефірі «Еспресо» заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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За його словами, після українських атак порт Новоросійська змушений працювати у значно складніших умовах. Йдеться про найбільший порт Росії, який має важливе значення для її військової та економічної інфраструктури.

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«Порт Новоросійськ працює в такому режимі виживальника. Зважаючи на те, що це найбільший порт у всій Російській Федерації, справи у нього точно йдуть не найкращим чином. Були періоди, коли там взагалі не відвантажувалося нічого, тому що під час атак порт припиняє свою роботу», — зазначив речник ВМС.

Плетенчук наголосив, що Новоросійськ залишається одним із ключових об’єктів для російського Чорноморського флоту. Після того як Росія втратила можливість повноцінно використовувати Севастополь, частину найбільш цінних бойових кораблів вона перемістила саме до Новоросійська.

За словами речника ВМС, підготовка ударів по такому об’єкту потребує значних зусиль та часу.

«Така операція дійсно унікальна, тому що будь-яка операція на таких захищених об’єктах потребує довготривалої розвідки, планування і вдалого застосування», — зазначив Плетенчук.

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Він підкреслив, що удари по Новоросійську не є випадковими. Однією з головних цілей Сил оборони залишаються носії крилатих ракет, які становлять загрозу для України.

Плетенчук також підтвердив, що під час операції використовували різні засоби ураження, а до її проведення залучили кілька підрозділів, зокрема Військово-морські сили ЗСУ.

За його оцінкою, масштаб операції був «доволі серйозним». Водночас остаточні висновки щодо її результатів можна буде зробити лише після оцінки конкретних наслідків удару, наголосив речник.

Водночас порт Новоросійська після атаки не припинив роботу. За словами Плетенчука, він продовжує функціонувати, проте робить це у значно складнішому режимі.

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Окремо речник ВМС закликав обережно ставитися до заяв російської сторони про пошкодження цивільної інфраструктури та загиблих серед цивільного населення. За його словами, такі повідомлення мають бути підтверджені незалежними джерелами.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України готують нову хвилю високоточних атак по стратегічних об’єктах у глибокому тилу РФ, роблячи ставку на масштабну синергію різних видів озброєння та вітчизняні технології.

Ми раніше інформували, що українські військові здійснили успішну комбіновану атаку на російську базу в Новоросійську, застосувавши безпрецедентну кількість вітчизняних розробок.

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