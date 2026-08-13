Россия такого не ожидала: Плетенчук раскрыл масштаб операции в Новороссийске

Черное море / © Associated Press

Реклама

Удар сил обороны Украины по Новороссийску был заранее спланированной операцией, для подготовки которой понадобились длительная разведка, планирование и взаимодействие различных подразделений.

Об этом в эфире «Эспрессо» заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реклама

По его словам, после украинских атак порт Новороссийска вынужден работать в более сложных условиях. Речь идет о крупнейшем порте России, который имеет важное значение для ее военной и экономической инфраструктуры.

Реклама

«Порт Новороссийск работает в таком режиме выживателя. Учитывая, что это самый большой порт во всей Российской Федерации, дела у него точно обстоят не лучшим образом. Были периоды, когда там вообще не отгружалось ничего, потому что во время атак порт прекращает свою работу», — отметил представитель ВМС.

Плетенчук подчеркнул, что Новороссийск остается одним из ключевых объектов для российского Черноморского флота. После того как Россия упустила возможность полноценно использовать Севастополь, часть наиболее ценных боевых кораблей она переместила именно в Новороссийск.

По словам спикера ВМС, подготовка ударов по такому объекту требует значительных усилий и времени.

«Такая операция действительно уникальна, потому что любая операция на таких защищенных объектах нуждается в длительной разведке, планировании и удачном применении», — отметил Плетенчук.

Реклама

Он подчеркнул, что удары по Новороссийску не случайны. Одной из главных целей Сил обороны остаются носители крылатых ракет, представляющих угрозу Украине.

Плетенчук также подтвердил, что во время операции использовали разные средства поражения, а к ее проведению привлекли несколько подразделений, в том числе Военно-морские силы ВСУ.

По его оценке, масштаб сделки был «достаточно серьезным». В то же время, окончательные выводы относительно ее результатов можно будет сделать только после оценки конкретных последствий удара, подчеркнул спикер.

В то же время, порт Новороссийска после атаки не прекратил работу. По словам Плетенчука, он продолжает функционировать, однако делает это в более сложном режиме.

Реклама

Отдельно представитель ВМС призвал осторожно относиться к заявлениям российской стороны о повреждениях гражданской инфраструктуры и погибших среди гражданского населения. По его словам, такие сообщения должны быть подтверждены независимыми источниками.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины готовят новую волну высокоточных атак по стратегическим объектам в глубоком тылу РФ, делая ставку на масштабную синергию разных видов вооружения и отечественные технологии.

Мы ранее информировали, что украинские военные совершили успешную комбинированную атаку на российскую базу в Новороссийске, применив беспрецедентное количество отечественных разработок.

Новости партнеров