Россия ударила по Чернигову: в городе вспыхнул пожар

Пожар / © unsplash.com

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В ночь на четверг, 13 августа, российские захватчики нанесли удар по северо-восточной части Чернигова.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета в Telegram.

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Пока информация о последствиях российской атаки и возможных пострадавших уточняется.

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Напомним, 3 августа российские войска совершили массированную атаку на Чернигов, применив беспилотники и ракеты «Бандероль». В результате ударов был поврежден ряд предприятий города.

Тогда один человек получил осколочные ранения. Кроме того, на одном из мест попаданий возник пожар.

Ранее сообщалось, что по состоянию на август 2026-го агрессорка Российская Федерация накопила около 6,2 тыс. ударных дронов «Герань» разных модификаций.

Мы ранее информировали, что российский диктатор Владимир Путин считает, что может выиграть захватническую войну против Украины, воспользовавшись дефицитом ракет-перехватчиков у Киева.

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