Новые правила ЕС ударили по украинцам: в Чехии уже начали отказывать мужчинам

Беженцы в Евросоюзе / © ТСН

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Десятки граждан Украины мужского пола не смогли получить временную защиту в Чехии из-за того, что не предоставили подтверждение исполнения воинского долга перед Украиной.

Об этом сообщает "Новости" .

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Новые правила начали действовать на территории всего Евросоюза с 5 августа. Они касаются мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, которые обращаются за временной защитой. Для его получения заявитель должен подтвердить исполнение воинской обязанности или наличие законных оснований для выезда из Украины.

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Первые результаты применения новых требований в Чехии уже зафиксированы. По словам эксперта по миграции МВД Чехии Вероники Воточковой, за несколько дней десятки мужчин не смогли получить соответствующий статус.

«Менее чем через неделю уже несколько десятков человек не получили временную защиту. Они не смогли доказать, что выполнили свои военные обязательства перед Украиной», – отметила Воточкова.

Основным подтверждением для заявителей является выписка из электронной военной книги или другой военно-учетный документ. В некоторых случаях подтверждением может являться выездной штамп.

Чехия была одним из государств ЕС, наиболее активно выступавших за усиление и сужение условий предоставления временной защиты украинцам. Ужесточение требований также поддерживает Украина, призывая мужчин оставаться на родине для участия в ее обороне и будущем восстановлении.

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В чешских властях рассматриваются новые правила не только как механизм контроля за исполнением воинского долга, но и как один из шагов к постепенному завершению режима временной защиты после окончания войны.

"Мы рассматриваем эту корректировку условий как еще один шаг к постепенному и контролируемому прекращению временной защиты", - заявил заместитель министра внутренних дел Чехии Ондржей Махал.

В настоящее время в Чехии находится более 396 тысяч украинских беженцев. В пересчете на количество населения страна приняла больше граждан Украины среди всех государств Евросоюза.

За последний год при этом заметно увеличилось количество находящихся в Чехии украинских мужчин.

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Число женщин в возрасте от 18 до 65 лет за этот период почти не изменилось — сейчас их около 160,2 тысяч. В то же время количество мужчин этой возрастной категории выросло на 21,2 тысячи и достигло 132 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Чехия прекращает предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста без подтверждения воинских обязанностей из-за Резерва+ .

Мы ранее информировали, что большинство опрошенных поляков поддерживают депортацию украинских мужчин призывного возраста, не работающих легально в Польше .

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