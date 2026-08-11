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Беженцам из Украины хотят вернуть бесплатное жилье в Польше: кто снова получит право на помощь
В польском Сейме зарегистрировали законопроект о расширении перечня уязвимых категорий украинцев, которым восстановят право на бесплатное проживание и медицинское страхование.
С 1 июля 2026 года в Польше отменили бесплатное жилье и питание для большинства украинских беженцев, сохранив льготы только для самых уязвимых категорий людей с инвалидностью, беременных и отдельных пенсионеров. Впрочем, часть потерявших поддержку вскоре сможет ее восстановить.
Шанс на возвращение льгот дает новый законопроект от входящей в правительственную коалицию Дональда Туска партии «Ливица». Об этом пишет Money.pl. со ссылкой на главу Министерства семьи, труда и соцполитики Агнешку Демьянович-Бонк.
«Изменения, связанные со сворачиванием части помощи для граждан Украины, являются результатом ничего другого, как наложение вето президентом Каролем Навроцким на закон, продолжавший действие закона о помощи Украине», — сказала она.
Новые пробелы в поддержке
Польская министр отмечает, что помощь сохранили для слишком малого количества украинских граждан. Например, теперь бесплатное проживание в центрах коллективного размещения предоставляется ребенку с инвалидностью и его матерью, но не его родным братьям или сестрам.
Кто сможет вернуть бесплатное жилье и медстраховку
Поэтому «Ливица» предлагает расширить списки уязвимых групп. Если предложенный политсилой законопроект принят, право на помощь получат:
матери, которые самостоятельно воспитывают детей при условии, что она не состоит в браке или их партнер не состоит на территории Польши;
пенсионеры, получающие пенсию, ниже 50% от минимальной выплаты (т.е. не более 940 злотых, что эквивалентно 11,3 тыс. грн);
члены семей лиц из уязвимых групп.
Кроме того, «Ливица» предлагает закрепить за уязвимыми беженцами из Украины право на медицинское страхование и бесплатный доступ к польской системе здравоохранения, даже если они не проживают в центрах коллективного размещения. Проект, попавший в Сейма 3 августа, должен рассматриваться на заседании в сентябре. Изменения охватят несколько тысяч человек.
Цена вопроса и важная оговорка относительно документов
Предлагаемое расширение групп уязвимости предполагает потребность в дополнительном финансировании в объеме около 18 млн злотых.
Кроме того, предложение обеспечить медицинское страхование представителям уязвимых групп будет стоить около 80 млн злотых.
«О каком-то большом сопротивлении в правительстве речь не идет. Я ожидаю скорее поддержки и приверженности других членов коалиции, ведь речь идет о детях, о людях, которые не могут — даже если очень хотели бы — стать самостоятельными; людей, чьи партнеры воюют на фронте, в том числе и за нашу общую безопасность», — заверила Демьянович-Бонк.
Напомним, странички в Польше, которые получили PESEL UKR только на основании заявления без предъявления действительного паспорта, должны предоставить документ в гмину до 31 августа 2026 года. В противном случае можно потерять временную защиту.