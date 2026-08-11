Одно простое упражнение может указать на шансы прожить дольше: что выяснили учёные

Как равновесие связано с продолжительностью жизни / © pexels.com

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Пожилые люди, которые лучше справлялись с тестами на равновесие, силу и подвижность, имели больше шансов прожить следующие семь лет. Одними из наиболее показательных оказались два простых задания: стояние на одной ноге и быстрое вставание со стула с короткой прогулкой.

Об этом сообщило издание Earth.com со ссылкой на исследование Ли-Линь Лян из Национального университета Ян Мин Цяодун в Тайбэе и Чэнь-Дэ Сюя из Национального университета спорта Тайваня.

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Семь тестов и почти семь лет наблюдений

Данные для исследования были получены в рамках национальной фитнес-программы Тайваня. Пожилые участники выполняли семь одинаковых заданий на специальных тестовых станциях, расположенных в разных регионах страны.

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В целом ученые проанализировали данные 13 423 человек в возрасте от 65 лет. Эти данные сопоставили с информацией национальной системы медицинского страхования Тайваня, после чего исследователи отслеживали смертность среди участников до конца 2022 года. Средняя продолжительность наблюдения составила почти семь лет. За этот период умер 1631 человек.

Все семь тестов были направлены на оценку четырёх основных компонентов физической формы: выносливости, силы, гибкости, а также равновесия и ловкости. Работу сердца и легких проверяли с помощью двухминутного шагания на месте. Для оценки силы использовали два задания: подъем гантелей и многократное вставание со стула в течение 30 секунд. Гибкость проверялась, в частности, с помощью упражнения, во время которого одну руку нужно было завести через плечо, а вторую — за спину и попытаться максимально сблизить кончики пальцев.

Еще два теста позволяли оценить равновесие и ловкость. В одном из них участники должны были как можно дольше простоять на одной ноге с открытыми глазами. В другом — встать со стула, пройти 8 футов, или примерно 2,44 метра, обойти конус и вернуться на свое место.

Во время силового теста женщины использовали гантелю весом 5 фунтов — около 2,27 кг, тогда как мужчины работали с весом 8 фунтов — примерно 3,63 кг. Отдельные результаты семи тестов также были объединены в общий индекс физической подготовки.

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Какое испытание лучше всего способствовало выживанию

Для каждого из семи тестов участников разделили на пять одинаковых по численности групп в соответствии с результатами — от худших до лучших.

Затем исследователи сравнили показатели крайних групп, дополнительно учтя факторы, которые могли влиять на смертность. Среди них были возраст, пол, уровень дохода и образования, регион проживания, десять диагностированных заболеваний и зарегистрированный уровень физической активности.

Наиболее заметную разницу выявили в тесте, в ходе которого нужно было встать со стула, пройти 2,44 метра вокруг конуса и вернуться обратно.

В группе из 2621 участника, которые выполняли это задание медленнее всех, за период наблюдения умер 661 человек — почти каждый четвертый. Среди 2701 человека с лучшими результатами зафиксировали 133 случая смерти, то есть примерно один на 20 участников.

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Даже с учетом других факторов у самой быстрой пятой части участников риск смерти был на 41% ниже, чем у людей с самыми медленными результатами.

Следующим по прогностической значимости оказался тест на стояние на одной ноге: у участников с наилучшими результатами риск смерти был на 50% ниже по сравнению с группой с наихудшими показателями. Для теста с многократным вставанием со стула разница составила 55%, а для двухминутного шагания на месте — 58%.

В тесте с подъемом гантели показатель составил 63%, а в тесте на гибкость в сидячем положении — 79%. В то же время общий индекс, объединяющий результаты всех семи испытаний, показал снижение риска смерти на 39% и оказался более показательным, чем любой отдельный тест.

Почему оказалась важной способность стоять на одной ноге

Хорошие результаты теста на равновесие также были связаны с более высокой вероятностью выживания. Лян отметила, что это в некоторой степени стало для неё неожиданностью, ведь она ожидала увидеть особенно сильную связь между выживаемостью и состоянием сердца и лёгких.

Равновесие, пояснила исследовательница, зависит от одновременной работы нескольких систем организма. Чтобы удержаться на одной ноге, необходимы нормальное зрение и достаточная сила мышц ног. Внутреннее ухо помогает организму определять наклон головы, тело должно ощущать положение конечностей, а мозг — обрабатывать и координировать всю полученную информацию.

Поэтому неудовлетворительный результат даже такого простого и короткого теста потенциально может свидетельствовать о проблемах сразу в нескольких системах организма ещё до того, как они начнут заметно сказываться на повседневной жизни.

Другим возможным объяснением такой связи могут быть падения. Слабость в ногах, проблемы с равновесием и медлительность движений могут повышать риск падений и переломов бедра, из-за которых пожилые люди могут попадать в больницы. В то же время авторы подчеркнули, что непосредственно эту причинно-следственную связь в рамках исследования не проверяли.

Важность отдельных показателей также различалась в зависимости от пола участников. Для мужчин наиболее показательными были равновесие и ловкость, тогда как среди женщин сила ног имела примерно такое же значение, как и способность удерживать равновесие.

Тесты показали больше, чем информация о заболевании

Исследование также показало, что физические возможности людей одного и того же возраста могут существенно различаться даже при наличии одних и тех же диагностированных заболеваний.

Связь между физической формой и дальнейшей выживаемостью оставалась заметной даже после того, как ученые учли заболевания участников. Результаты также не удалось полностью объяснить разницей в уровне физической активности, о которой сообщали сами участники.

Лишь 4399 участников — около трети всей выборки — заявили, что выполняют рекомендованные 150 минут умеренной физической активности каждую неделю.

По словам Ляна, полученные данные указывают на то, что объективные тесты физической формы могут предоставить дополнительную информацию о состоянии здоровья человека, которую невозможно в полной мере получить только на основании перечня его заболеваний или по словам о уровне физической активности.

Какие ограничения имеет данное исследование

В то же время эти результаты не означают, что тренировки по стоянию на одной ноге или попытки быстрее выполнять другие испытания сами по себе способны снизить риск смерти. Физическую форму каждого участника проверяли только один раз — в начале исследования. В последующие годы повторное тестирование не проводилось. Таким образом, ученые установили связь между физической формой на момент тестирования и последующей выживаемостью, но не доказали, что улучшение результата в конкретном упражнении напрямую снижает риск смерти.

Кроме того, пять групп, на которые были распределены участники, сформированы в соответствии с показателями именно этой выборки. Они не являются установленными клиническими нормами, поэтому переход из одной группы в другую нельзя считать конкретной медицинской целью.

Среди прочих ограничений — отсутствие информации о курении. В выборку также не вошли люди старше 90 лет и участники с деменцией, инсультом или ампутациями. Таким образом, исследование не охватило часть пожилых людей, для которых выполнение таких физических заданий могло быть особенно сложным.

В то же время наибольший разрыв в показателях смертности ученые обнаружили именно между наименее физически подготовленной пятой частью участников и людьми с лучшими показателями. По мнению Ляна, именно группа с самым низким уровнем физической формы может представлять особый интерес для будущих вмешательств.

Теперь исследователям предстоит выяснить, меняется ли дальнейший риск для человека в зависимости от изменений его физической формы. Для ответа на этот вопрос необходимы повторные обследования тех же участников с интервалом в несколько лет.

Напомним, ранее этот орган, который долгие годы считали практически ненужным после детства, оказался связанным с более низким риском рака, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

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