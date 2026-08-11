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Российский дрон залетел в Молдову во время атаки на Одесчину: что известно
В Молдову снова залетел российский дрон.
Вечером 10 августа беспилотник со стороны Одесской области нарушил воздушное пространство Молдовы, после чего вернулся на территорию Украины. Молдавские военные заявили, что характеристики дрона совпадают с российским БпЛА «Герань-3».
Об этом сообщает Newsmaker.
Что известно об инциденте
По данным Службы воздушных операций Национальной армии Молдовы, беспилотник обнаружили радарами в 23:41. Он двигался со стороны населенного пункта Степановка Одесской области и пересек воздушное пространство соседнего государства.
Дрон пролетел над территорией Молдовы в районе села Приозерное Слободзейского района. Уже через минуту, в 23:42, беспилотник оставил воздушное пространство страны и направился в сторону Степановки в Украине.
В молдавском Минобороны сообщили, что по техническим характеристикам объект походил на беспилотник «Герань-3» (Shahed-238), который используют российские войска.
Пролет дрона произошел на фоне российской воздушной атаки по Одесской области. Приблизительно в это же время местные одесские Telegram-каналы сообщали о движении российского беспилотника вблизи границы с Молдовой.
В молдавских властях отметили, что факт нарушения воздушного пространства был зафиксирован радиолокационными средствами.
Напомним, президент Молдовы Мая Санду отреагировала на инцидент с беспилотником , который вечером 10 августа нарушил воздушное пространство страны. Она заявила, что подобные случаи свидетельствуют о росте рисков безопасности в регионе.