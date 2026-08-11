Российский дрон залетел в Молдову во время атаки на Одесчину: что известно

Флаг Молдовы / © Unsplash

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Вечером 10 августа беспилотник со стороны Одесской области нарушил воздушное пространство Молдовы, после чего вернулся на территорию Украины. Молдавские военные заявили, что характеристики дрона совпадают с российским БпЛА «Герань-3».

Об этом сообщает Newsmaker.

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Что известно об инциденте

По данным Службы воздушных операций Национальной армии Молдовы, беспилотник обнаружили радарами в 23:41. Он двигался со стороны населенного пункта Степановка Одесской области и пересек воздушное пространство соседнего государства.

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Дрон пролетел над территорией Молдовы в районе села Приозерное Слободзейского района. Уже через минуту, в 23:42, беспилотник оставил воздушное пространство страны и направился в сторону Степановки в Украине.

В молдавском Минобороны сообщили, что по техническим характеристикам объект походил на беспилотник «Герань-3» (Shahed-238), который используют российские войска.

Пролет дрона произошел на фоне российской воздушной атаки по Одесской области. Приблизительно в это же время местные одесские Telegram-каналы сообщали о движении российского беспилотника вблизи границы с Молдовой.

В молдавских властях отметили, что факт нарушения воздушного пространства был зафиксирован радиолокационными средствами.

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Напомним, президент Молдовы Мая Санду отреагировала на инцидент с беспилотником , который вечером 10 августа нарушил воздушное пространство страны. Она заявила, что подобные случаи свидетельствуют о росте рисков безопасности в регионе.

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