"Риск растет": Санду отреагировала на падение загадочного беспилотника в Молдове

Санду

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В Молдове после падения беспилотника вблизи границы с Украиной обнаружили обломки, которые могут принадлежать дрону-ракете. Президент страны Мая Санду заявила о росте угрозы для жизни людей в регионе.

Об этом Санду написала в соцсети X.

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Молдавская полиция завершила осмотр места взрыва возле села Крокмаз, недалеко от украинской границы, где 9 августа упал беспилотник. Предварительно правоохранители установили, что найденные фрагменты могут обладать характеристиками компонентов управляемой ракеты.

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Что известно о падении дрона

По данным молдавской полиции, обломки беспилотника обнаружили после взрыва в лесополосе. Предварительно установлено, что аппарат столкнулся с деревом на высоте около 2,5 метра, после чего взорвался.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. В то же время обломки разлетелись на значительную площадь и повредили несколько частных домов в селе.

Правоохранители отметили, что обнаруженные части обладают характеристиками, подобными компонентам управляемой ракеты. Именно поэтому беспилотник предварительно классифицируют как возможный дрон-ракету.

«Это указывает на то, что беспилотник может быть типа дрон-ракета», — сообщили в полиции.

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В то же время молдавские правоохранители подчеркнули, что раньше на территории страны не фиксировали беспилотников такого типа.

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что падение беспилотника является прямым следствием российской войны против Украины.

По ее словам, нарушение воздушного пространства создает опасность не только Молдове, но и всему региону.

«Это угрожает всем нам. Риск для человеческой жизни в нашем регионе реален и растет. Это должно прекратиться», — подчеркнула Санду.

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Молдавская сторона связывает ужесточение рисков, в частности, с активизацией российских атак по портовой инфраструктуре Одесской области. Из-за близости к украинской границе обломки и беспилотники могут оказываться на территории соседней Молдовы.

Как стало известно, 13 июля 2026 года российский Шахед взорвался на территории Молдовы после нарушения воздушного пространства страны. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, не было. Тем не менее, молдавские власти предупредили об опасности для страны.

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