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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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3420
Время на прочтение
2 мин

MONATIK восхитил романтикой с женой-красавицей и оригинально поздравил ее с 39-летием

Певец показал редкие фото с избранницей.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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MONATIK с женой

MONATIK с женой / © instagram.com/irishamonatik

Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик устроил романтическое поздравление для жены Ирины по случаю ее дня рождения. Сегодня, 10 августа, избранница артиста отмечает 39-летие.

По особенному случаю Монатик опубликовал серию черно-белых фотографий с возлюбленной в Instagram. На кадрах супруги нежно обнимаются и целуются, демонстрируя свои чувства.

Однако главным сюрпризом для Ирины стало не только фотопоздравление, но и личное стихотворение от мужа. Дмитрий посвятил жене несколько романтических строк и назвал ее своей «музой», «другом», «жизнью» и «своим всем».

MONATIK с женой / © instagram.com/monatik_official

MONATIK с женой / © instagram.com/monatik_official

MONATIK с женой / © instagram.com/monatik_official

MONATIK с женой / © instagram.com/monatik_official

« …И твой взгляд…
Это же целый космос…
Я туда лечу!
Только бы в унисон
и всегда рядом.
Твой голос,
как звучит…лечу…
Это мой фрисон…сон
солнце греет там…

Ириша. Ты мой вечный фрисон. Благодарю тебя за все. Люблю несказанно. С днем рождения my muse, love, friend, wife, life. Мое все», — чувственно обратился артист к имениннице.

Ирина ответила мужу взаимностью и оставила под его публикацией короткое, но выразительное признание: «Люблю безгранично».

MONATIK с женой / © instagram.com/monatik_official

MONATIK с женой / © instagram.com/monatik_official

К поздравлениям присоединились и друзья и поклонники звездных супругов. В частности, ведущий Григорий Решетник засыпал пару комплиментами и пожелал «безумной любви», а другие подписчики отметили их гармонию и назвали Ирину настоящей «львицей».

Вместе пара воспитывает троих сыновей — 10-летнего Даниила, 9-летнего Платона и полуторагодовалого Леона. Младший сын родился во время полномасштабной войны. Ирина часто показывает семейные моменты и делится с подписчиками кадрами с детьми. Как недавно показывала необычные развлечения маленького Леона.

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