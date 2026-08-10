MONATIK восхитил романтикой с женой-красавицей и оригинально поздравил ее с 39-летием

MONATIK с женой / © instagram.com/irishamonatik

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Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик устроил романтическое поздравление для жены Ирины по случаю ее дня рождения. Сегодня, 10 августа, избранница артиста отмечает 39-летие.

По особенному случаю Монатик опубликовал серию черно-белых фотографий с возлюбленной в Instagram. На кадрах супруги нежно обнимаются и целуются, демонстрируя свои чувства.

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Однако главным сюрпризом для Ирины стало не только фотопоздравление, но и личное стихотворение от мужа. Дмитрий посвятил жене несколько романтических строк и назвал ее своей «музой», «другом», «жизнью» и «своим всем».

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MONATIK с женой / © instagram.com/monatik_official

MONATIK с женой / © instagram.com/monatik_official

« …И твой взгляд…

Это же целый космос…

Я туда лечу!

Только бы в унисон

и всегда рядом.

Твой голос,

как звучит…лечу…

Это мой фрисон…сон

солнце греет там…

Ириша. Ты мой вечный фрисон. Благодарю тебя за все. Люблю несказанно. С днем рождения my muse, love, friend, wife, life. Мое все», — чувственно обратился артист к имениннице.

Ирина ответила мужу взаимностью и оставила под его публикацией короткое, но выразительное признание: «Люблю безгранично».

MONATIK с женой / © instagram.com/monatik_official

К поздравлениям присоединились и друзья и поклонники звездных супругов. В частности, ведущий Григорий Решетник засыпал пару комплиментами и пожелал «безумной любви», а другие подписчики отметили их гармонию и назвали Ирину настоящей «львицей».

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Вместе пара воспитывает троих сыновей — 10-летнего Даниила, 9-летнего Платона и полуторагодовалого Леона. Младший сын родился во время полномасштабной войны. Ирина часто показывает семейные моменты и делится с подписчиками кадрами с детьми. Как недавно показывала необычные развлечения маленького Леона.

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