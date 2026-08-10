MONATIK замилував романтикою з дружиною-красунею та оригінально привітав її з 39-річчям

MONATIK з дружиною / © instagram.com/irishamonatik

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Український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік влаштував романтичне привітання для дружини Ірини з нагоди її дня народження. Сьогодні, 10 серпня, обраниця артиста святкує 39-річчя.

З особливої нагоди Монатік опублікував серію чорно-білих фотографій із коханою в Instagram. На кадрах подружжя ніжно обіймається та цілується, демонструючи свої почуття.

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Однак головним сюрпризом для Ірини стало не лише фотопривітання, а й особистий вірш від чоловіка. Дмитро присвятив дружині кілька романтичних рядків і назвав її своєю «музою», «другом», «життям» і «своїм усім».

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MONATIK з дружиною / © instagram.com/monatik_official

MONATIK з дружиною / © instagram.com/monatik_official

«…І твій погляд…

Це ж цілий космос…

Я туди лечу!

Тільки б в унісон

і завжди поряд.

Твій голос,

як звучить…лечу…

То є мій фрісон…сон

сонце гріє там…

Іріша. Ти мій вічний фрісон. Дякую тобі за все. Кохаю невимовно. З днем народження my muse, love, friend, wife, life. Моє все», — чуттєво звернувся артист до іменинниці.

Ірина відповіла чоловікові взаємністю та залишила під його публікацією коротке, але промовисте зізнання: «Кохаю безмежно».

MONATIK з дружиною / © instagram.com/monatik_official

До привітань долучилися й друзі та шанувальники зіркового подружжя. Зокрема, ведучий Григорій Решетнік засипав пару компліментами та побажав «шаленого кохання», а інші підписники відзначили їхню гармонію та назвали Ірину справжньою «левицею».

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Разом пара виховує трьох синів — 10-річного Данила, 9-річного Платона та півторарічного Леона. Молодший син народився під час повномасштабної війни. Ірина часто показує сімейні моменти та ділиться з підписниками кадрами з дітьми. Як от нещодавно показувала незвичні розваги маленького Леона.

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