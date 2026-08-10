Британія може розширити "ядерну парасольку" на Україну: який план обговорюють на Даунінг-стріт

Британія може розширити ядерний захист на Україну / © Pexels

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Велика Британія може повернутися до єдиного ринку ЄС за новим планом співпраці. Саме така ідея опинилася на столі у прем’єр-міністра Енді Бернема. Головна умова — Лондон має розпросторити свій ядерний щит та військову силу на увесь континент в обмін на доступ до безмитної торгівлі з ЄС.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Британія може розширити «ядерну парасольку» на Україну

Автором резонансного плану став колишній консервативний депутат Нік Боулз, який 2019 року залишив Торі та підготував рекомендації для уряду лейбористів. Документ уже пройшов кабінетами високопосадовців, зокрема, потрапив до радника з нацбезпеки Джонатана Пауелла.

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Суть пропозиції полягає у створенні так званої «Європейської конфедерації», яка має об’єднати торгівельну зону ЄС із оборонними зобов’язаннями НАТО. До такого союзу пропонують залучити не лише Британію, а й Україну, Швейцарію, Норвегію та країни Західних Балкан.

Щоб увійти до цього блоку, Британія зобов’язується підняти оборонні витрати до 3,5% ВВП та поширити дію системи «Тридент» на тих союзників поза НАТО, які досі не мали ядерного прикриття. Натомість Лондон розраховує отримати доступ до ринку товарів ЄС без повернення до безвізу та загрози переходу на євро.

Для України проєкт передбачає окрему роль: збереження сильної армії як головного щита проти майбутньої російської агресії, а також активний обмін технологіями безпілотників із європейськими партнерами.

Нік Боулз пояснив, що Європа має змінювати підходи через непередбачуваність Вашингтона. Адже немає жодних гарантій, що Дональд Трамп чи будь-хто інший у Білому домі «захищатиме Європу так, ніби це Канзас». Ексдепутат переконаний, що традиційні спроби виторгувати собі особливий статус проваляться.

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«Якщо ми намагатимемося провести двосторонні переговори, в яких ми намагатимемося переконати ЄС надати нам доступ до єдиного ринку товарів, ми зазнаємо невдачі. Але якщо ми зробимо пропозицію, яка розв’яже проблеми, такі як проблема України… це та можливість, коли просування пропозиції може бути легшим. Ми можемо пояснити, що це не просто егоїстична британська угода, це угода, яку ви можете використовувати для розв’язання інших проблем самостійно».

Раніше Брюссель уже відхиляв пропозиції Лондона щодо вибіркового доступу до ринку товарів, оскільки не хотів іти на поступки країні поза блоком. Щоб пом’якшити позицію ЄС, у план Боулза додали нові стимули — від програм молодіжної мобільності до спільних технологічних стартапів.

Хоча ця концепція ще не є офіційним курсом Даунінг-стріт, Британія наразі має простір для маневру, оскільки новий прем’єр Бернем ще не визначився з остаточним вектором «перезавантаження» взаємин із Європою.

Джерела у британському уряді повідомили The Telegraph, що пропозиції поглиблення співпраці з ЄС готують до саміту лідерів, який планують провести у жовтні.

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Ще одна країна НАТО готова розмістити ядерну зброю біля РФ

Нагадаємо, лідери парламентських фракцій Литви та президент Гітанас Науседа дійшли практично одностайної згоди щодо необхідності повного вилучення з конституції країни статті 137.

Ця норма забороняє розміщення іноземних військових баз та ядерної зброї, що, за словами парламентарів, є застарілим обмеженням, яке залишає країну в «сірій зоні» всередині НАТО.

Вільнюс розглядає можливість розміщення американського ядерного арсеналу як ключовий засіб стримування Росії, прагнучи бути повноправним членом Альянсу, за прикладом Фінляндії, яка нещодавно скасувала аналогічну заборону. Спікер парламенту Юозас Олекас наголосив, що саме ядерне стримування є основним інструментом безпеки в нинішніх умовах.

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