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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Якими будуть ціни на продукти до кінця літа: експерт назвав конкретні ціни

В Україні готуються до нового витка здорожчання продуктів уже до кінця літа.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Продукти здорожчають

Продукти здорожчають / © Unsplash

Ціни на продукти в українських супермаркетах продовжують повзти догори, і серпень 2026 року обіцяє новий ціновий удар по гаманцях.

Про це в ефірі Новини.LIVE повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Зі слів експерта, хліб стабільно додає в ціні близько 2% щомісяця. Якщо тенденція збережеться, то до кінця 2026 року покупці побачать на цінниках плюс 10% порівняно із серпневою вартістю. Наразі середня ціна пшеничного хліба в супермаркетах становить близько 35-40 грн за буханець — отже, до грудня вона може сягнути 40-44 грн.

Ще більше українців може засмутити ситуація з м’ясом. За прогнозом Марчука, уже від вересня виробники почнуть закладати у вартість зростання витрат на корми та електроенергію. Як наслідок — здорожчання свинини, яловичини та курятини до 10%.

Сири, масло, молоко та сметана можуть додати 5-7% до нинішніх цінників.

Причина — зростання логістичних витрат: пальне дорожчає, а відстані доставки збільшуються в міру завершення місцевого збору врожаю.

Нагадаємо, економічні експерти прогнозують суттєве сповільнення інфляції в Україні, а деякі аналітики очікують навіть дефляцію — перше за кілька років зниження цін.

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