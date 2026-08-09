Мозок, що не гниє: вчені розгадали моторошну таємницю тисячолітніх людських останків

Понад 4 400 людських мозків було знайдено ідеально збереженими в скелетах / © Associated Press

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Десятиліттями науковці не могли пояснити дивовижний археологічний феномен, коли в стародавніх скелетах після зникнення всіх м’яких тканин залишався неушкодженим лише мозок. Проте нещодавно дослідники з’ясували, що ця загадка пов’язана не з випадковими умовами збереження, а з особливими хімічними реакціями самого процесу розкладання.

Про це пише Daily Galaxy.

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Загадка збереження та експеримент з мишами

Цей феномен, відомий у науковому світі як парадокс збереження мозку, кидав виклик дослідникам протягом багатьох років. За даними дослідниці з Оксфордського університету Александри Севіур, у світовій археологічній історії за останні 12 тисяч років було задокументовано понад 4400 випадків виявлення вцілілого людського мозку.

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Найбільше експертів дивував той факт, що близько третини таких знахідок траплялися у вологих, бідних на кисень середовищах, таких як русла річок чи затоплені печери, які зазвичай лише прискорюють процеси гниття. Щоб перевірити свої гіпотези, команда вчених провела масштабний експеримент, результати якого були опубліковані в Journal of Proteome Research.

они закопали тушки мишей у чотирьох різних комбінаціях водних та кисневих умов, контролюючи процес їхнього розкладання протягом шести місяців. Для аналізу вцілілих тканин на різних етапах науковці використовували мас-спектрометрію високої роздільної здатності, яка дозволила чітко визначити, які саме білки залишилися неушкодженими, а які розпалися.

Результати цього детального аналізу згенерували понад 1,26 мільйона моделей розпаду білків. Спочатку процес розкладання виглядав однаково в усіх чотирьох умовах поховання, але вже через кілька тижнів виявилося, що середовище з великою кількістю кисню змушує тканини мозку руйнуватися значно швидше. Водночас вологі та безкисневі умови сприяли утворенню міцних білкових структур, здатних протистояти природному розпаду протягом багатьох століть.

Роль вільних радикалів у захисті тканин

За словами експертів, головний секрет такого тривалого збереження криється в дії вільних радикалів — нестабільних частинок, які зазвичай пошкоджують клітини. Коли в середовищі є багато кисню, ці частинки запускають швидкі реакції руйнування, проте в умовах підвищеної вологості та дефіциту кисню швидкість реакцій різко падає, створюючи міцні захисні зв’язки між залишками хімічних сполук та сусідніми білками.

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Людський мозок виявився ідеально пристосованим для такого незвичного формату консервації. Він містить специфічні метали, здатні підтримувати ці реакції, жирові мембрани для накопичення вільних радикалів, а також певні амінокислоти, які допомагають уловлювати їх і формувати міцні структури, тоді як сам череп додатково обмежує небажаний потік рідин.

Несподіваний зв’язок із хворобою Альцгеймера

Дослідники виявили приголомшливу деталь: молекулярні моделі, знайдені в цих стійких до розпаду білках, візуально дуже схожі на ті, що спостерігаються під час нейродегенеративних захворювань. Зокрема, йдеться про механізми, які фіксуються в мозку пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

Органічний геохімік з Бристольського університету Річард Евершед високо оцінив проведений аналіз, назвавши його надзвичайно всебічним. Він зазначив, що отримані дані відкривають абсолютно нові перспективи для розуміння хімічних процесів та збереження білків в археології.

Водночас Евершед наголосив на необхідності розширення бази дослідження. За його словами, вченим варто порівняти ці показники з іншими тканинами, органами та м’язами, щоб остаточно зрозуміти, чи процеси в мозку є справді унікальними на тлі решти тіла.

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Наразі наукова спільнота планує продовжувати вивчення цих несподіваних подібностей. Вченим ще належить з’ясувати, чи дійсно процеси тисячолітнього збереження мертвого мозку та розвиток небезпечних нейродегенеративних хвороб у живих людей мають спільне біохімічне коріння.

Нагадаємо, протягом багатьох століть межа між світом живих і мертвих була значно тоншою, ніж сьогодні. У давнину люди регулярно ховали своїх близьких прямо під підлогою осель, у внутрішніх двориках чи біля порога.

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