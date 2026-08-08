Історію доведеться переписати: вчені виявили глибоко під землею споруду, збудовану до появи людей

Споруда неандертальців у печері Брюнікель. Фото: Етьєн Фабр/Спелеологічне та археологічне товариство міста Коссад, Франція (SSAC)

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На глибині майже 336 метрів у непроглядній темряві французької печери Брюнікель археологи виявили масивні кільця, майстерно побудовані з уламків сталагмітів. Вік цих дивовижних структур становить близько 176 500 років, що створює безпрецедентну історичну загадку щодо того, хто саме міг звести настільки складний архітектурний об’єкт задовго до появи сучасних людей.

Про це пише Daily Galaxy.

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Масштаби та архітектурна точність

Ця знахідка вражає не лише своїм поважним віком, а й тим, наскільки ретельно та усвідомлено її було збудовано. Щоб просто дістатися цієї прихованої зали, невідомим творцям довелося подолати сотні метрів у повній темряві, що було б неможливо без використання надійних джерел штучного освітлення.

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Дві кільцеві структури розташовані в найбільшій камері печери і повністю складаються зі сталагмітів, виламаних із підземної підлоги. Більше кільце має розміри 6,7 на 4,5 метра, тоді як менше сягає 2,2 на 2,1 метра, а загалом невідомі архітектори використали близько 400 кам’яних фрагментів загальною вагою понад дві тонни.

Найбільше експертів здивувала разюча однорідність будівельного матеріалу. Більшість фрагментів мають довжину близько 30 сантиметрів, що свідчить про свідоме розколювання каменів до однакового розміру перед їхнім викладанням у правильні кругові формації.

Помилки датування та шокувальний вердикт

Спочатку авторство цієї підземної споруди не було таким очевидним для наукової спільноти, адже знайдений у 1990-х роках обпалений фрагмент кістки вказував на вік близько 47 600 років. Це залишало теоретичну можливість, що до будівництва були причетні ранні представники Homo sapiens.

Однак у 2016 році нове уран-торієве датування безпосередньо самого кальциту відсунуло вік споруди до 176 500 років. Оскільки сучасні люди на той час ще не дісталися Європи, єдиними можливими творцями цих кілець могли бути винятково неандертальці, хоча досі вважалося, що вони були абсолютно не здатні на подібне будівництво.

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Таємниця призначення та злам стереотипів

Протягом десятиліть неандертальців вважали доволі примітивними істотами, яким бракувало навичок планування, кооперації та символічного мислення. Тож відкриття в печері Брюнікель стало справжнім шоком: усі докази безапеляційно вказують на них, але наука довго відмовлялася вірити, що вони могли створити щось настільки складне і продумане.

Точне призначення цих загадкових кілець досі залишається предметом палких дискусій серед світових археологів. Деякі дослідники припускають, що структури слугували своєрідним укриттям під час суворих льодовикових періодів, тоді як інші схиляються до версії про ритуальну функцію, розглядаючи споруду як ранній аналог храму.

На багатьох фрагментах залишилися сліди чорного та червоного відтінків, що вказує на цілеспрямований вплив вогню. Як зазначають автори дослідження, це перше зафіксоване свідчення того, що досучасний вид людини зміг освоїти глибокий карстовий простір зі складним штучним освітленням.

Це відкриття завдає остаточного удару по міфу про недалекоглядність наших давніх попередників. Масштаби виконаної роботи беззаперечно доводять, що ця група будівельників мала неймовірно високий рівень соціальної організації та володіла абстрактним мисленням, яке раніше самовпевнено приписували винятково Homo sapiens.

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Нагадаємо, наскельні малюнки, створені ще в епоху льодовикового періоду, могли бути не просто зображеннями тварин, а складною системою передавання інформації. До такого висновку дійшли археологи після аналізу понад 500 малюнків у печерах Країни Басків.

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