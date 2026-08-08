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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Білий манікюр відходить у минуле: який відтінок став новим трендом літа-2026 (фото)

Кокосовий латте-манікюр — ідеальна і більш природна альтернативою білим нігтям.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Coconut Latte Nails

Coconut Latte Nails / © Instagram

Кокосовий латте-манікюр став одним із головних б'юті-трендів літа-2026. Це стильний і водночас стриманий дизайн нігтів, який чудово підкреслює засмагу та має значно природніший вигляд, ніж класичний білий манікюр.

Усе про кокосовий латте-манікюр та в чому його популярність, повідомили nails-експерти виданню Vogue Italia.

Експерти з манікюру пояснюють, що цього сезону замість яскравого оптично-білого покриття - у тренді теплий молочно-кремовий відтінок, натхненний кольором кокосового молока. Легкі перламутрові переливи додають нігтям делікатного сяйва, роблячи манікюр вишуканим, але без зайвої помітності.

Нігті у стилі Coconut Latte Nails стали елегантною альтернативою традиційному білому манікюру. Замість різкого контрасту - теплий молочно-кремовий відтінок, що має більш витончений і природний вигляд.

Кому пасуватиме цей колір нігтів

Мінімалістичний, ніжний і універсальний кокосовий латте-манікюр повністю відповідає головній тенденції літа 2026-го — природній красі, стриманому блиску та елегантності без зайвих деталей.

На коротких нігтях із м’яко заокругленою формою такий манікюр особливо вдало підкреслює естетику «чистої дівчини» — ніжну, свіжу та максимально природну. На довших нігтях такий відтінок можна доповнити сучасними деталями: легким глазурованим покриттям, перламутровим сяйвом або делікатним хромованим ефектом.

Кокосовий латте-манікюр стане вдалим вибором для тих, хто шукає універсальний і елегантний дизайн на все літо. Цей відтінок легко поєднується практично з будь-яким одягом: від легких лляних комплектів і повсякденних образів до вечірніх суконь.

Крім того, Coconut Latte Nails чудово підкреслює засмагу. Ніжний контраст між молочним покриттям і золотистим відтінком шкіри робить руки візуально світлішими і більш доглянутими, не створюючи надмірно різкого переходу. Саме тому такий манікюр легко адаптується до різних відтінків шкіри, а також пасує як до повсякденних образів, так і до пляжних купальників.

Coconut Latte Nails / © Instagram

Coconut Latte Nails / © Instagram

Coconut Latte Nails / © Instagram

Coconut Latte Nails / © Instagram

Coconut Latte Nails / © Instagram

Coconut Latte Nails / © Instagram

Coconut Latte Nails / © Instagram

Coconut Latte Nails / © Instagram

Нагадаємо, аквамариновий манікюр став одним із головних літніх nails-трендів. Натхнений відтінками морської води, він нагадує про відпустку, сонячні дні та додає образу легкості й святкового настрою.

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