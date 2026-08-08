Українські ракети для Patriot: Зеленський назвав головну перепону для виробництва

Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський пояснив, що бюрократичні процедури наразі стримують початок виробництва в Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot за американськими ліцензіями.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю ТСН.

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За його словами, політичне рішення щодо передачі Україні необхідних ліцензій уже ухвалене Сполученими Штатами, однак його реалізація потребує проходження відповідних процедур.

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«Рішення воно є. Воно було ухвалене президентом Сполучених Штатів, іншими важливими державними інституціями Америки. Україна має отримати відповідні ліцензії», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що в умовах повномасштабної війни Україна змушена максимально скорочувати процедури, які затримують посилення її обороноздатності. Водночас у США, Європі та інших державах діють усталені правила, які не завжди можна швидко обійти.

«Бюрократія, як я сказав, з’їдає життя, бо з’їдає час», — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, саме процедурні питання можуть суттєво впливати на строки розгортання виробництва озброєння та систем ППО.

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«Бюрократія — це розгортання систем, виробництво систем ППО від 12 місяців до кількох років. Це, в принципі, ось така історія», — пояснив президент.

Коли розпочнеться виробництво Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що строки запуску виробництва ракет для Patriot в Україні залежатимуть передусім від того, наскільки значну частину технологічного циклу вдасться локалізувати безпосередньо в Україні. Він наголосив, що США не передають одній державі виробництво ракети «від початку до кінця», а розподіляють виготовлення компонентів між різними країнами.

За словами Зеленського, саме тому Україна прагне отримати максимальну кількість виробничих елементів, щоб не залежати від складного ланцюга постачання через кілька європейських держав.

«Якщо це в 3, 4, 5 європейських державах, дуже складно. Чому? Знов бюрократія, знов потрібен діалог», — пояснив президент.

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Цей фактор може стати визначальним і для швидкості запуску українського виробництва. Показовим є досвід Німеччини: розгортання там виробництва ракет Patriot за американською ліцензією зайняло понад два роки, причому йдеться про виробництво ракет PAC-2, а не саме антибалістичну PAC-3, яку прагне виготовляти Україна.

«Що стосується виробництва в Україні, як я сказав, термін буде залежати в більшості від партнерства. Що нам дадуть?» — наголосив він.

Президент також пояснив, чому Україна прагне мінімізувати залежність від виробництва в інших європейських країнах. За його словами, політичні процеси, вибори або зміна суспільних настроїв можуть створювати ризики для постачання критично важливого озброєння.

«Дуже хочеться незалежно від політики. Ось що ми робимо», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Україна зіткнулася з найгострішим дефіцитом засобів протиповітряної оборони від початку повномасштабної війни. Тим часом західні партнери дедалі стриманіше реагують на заклики президента Володимира Зеленського щодо передавання додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot.

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