Путін тисне на Лукашенка: Зеленський розповів, що вже робить Білорусь для армії РФ

Путін прагне втягнути Білорусь у війну / © ТСН.ua

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Президент Росії Володимир Путін досі не зміг схилити білоруського диктатора Олександра Лукашенка до безпосереднього вступу у війну проти України, однак Білорусь уже надає російській армії допомогу, яку необхідно припиняти.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю ТСН.

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«Він [Путін] їх штовхає в війну різними шляхами. Ви пам’ятаєте, є відповідна техніка на вишках, яка коригує дрони. Але, чесно треба сказати, що поки що він їх не штовхнув. Але штовхає кожен рік», — сказав Зеленський.

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Водночас глава держави наголосив, що навіть без прямої участі білоруських військових Мінськ уже допомагає Москві. За його словами, підприємства на території Білорусі сприяють забезпеченню Москви та Санкт-Петербурга і російської армії.

«Наприклад, два заводи, які є на території Білорусі, сьогодні допомагають Москві і Санкт-Петербургу. Допомагають його армії», — заявив президент.

При цьому він зазначив, що через далекобійні удари України Росія вже стикається з проблемами в енергетичному секторі та змушена імпортувати бензин і дизельне паливо.

Зеленський вважає, що для примушення Росії до переговорів необхідно позбавляти її підтримки з різних напрямків, зокрема перекривати можливості для допомоги з боку Білорусі.

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«Якщо ви хочете, щоб з різних сторін не було підтримки у Росії, ви блокуєте… Тоді він буде схилятись до діалогу швидше. Над цим всім треба працювати», — наголосив глава держави.

Нагадаємо, Росія залежить від імпорту пального з Білорусі, намагаючись компенсувати дефіцит, що виник через удари України по російській нафтопереробній інфраструктурі та логістичних об’єктах.

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