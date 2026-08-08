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Путин оказывает давление на Лукашенко: Зеленский рассказал, что уже делает Беларусь для армии РФ
Даже без непосредственного участия в войне белорусских военных Минск уже помогает Москве.
Президент России Владимир Путин до сих пор не смог склонить белорусского диктатора Александра Лукашенко к непосредственному вступлению в войну против Украины, однако Беларусь уже оказывает российской армии помощь, которую необходимо прекратить.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ТСН.
«Он [Путин] подталкивает их к войне разными способами. Вы помните, установлено на вышках соответствующее оборудование, которое корректирует дроны. Но, честно говоря, пока он их не подтолкнул. Но подталкивает каждый год», — сказал Зеленский.
В то же время глава государства подчеркнул, что даже без непосредственного участия белорусских военных Минск уже оказывает помощь Москве. По его словам, предприятия на территории Беларуси способствуют обеспечению Москвы, Санкт-Петербурга и российской армии.
«Например, два завода, расположенные на территории Беларуси, сегодня оказывают помощь Москве и Санкт-Петербургу. Оказывают помощь его армии», — заявил президент.
При этом он отметил, что из-за дальнобойных ударов Украины Россия уже сталкивается с проблемами в энергетическом секторе и вынуждена импортировать бензин и дизельное топливо.
Зеленский считает, что для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, необходимо лишать её поддержки по различным направлениям, в частности перекрывать возможности для помощи со стороны Беларуси.
«Если вы хотите, чтобы в России не было поддержки со всех сторон, вы блокируете… Тогда он скорее пойдет на диалог. Над всем этим нужно работать», — подчеркнул глава государства.
Напомним, что Россия зависит от импорта топлива из Беларуси, пытаясь компенсировать дефицит, возникший из-за ударов Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и логистическим объектам.