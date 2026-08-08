Путин планирует закрыть границы РФ и новую мобилизацию: Зеленский раскрыл планы РФ по войне

Владимир Зеленский / © ТСН

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Российский диктатор Владимир Путин не готов заканчивать войну на справедливых условиях, ведь отчаянно ищет хоть какие-то победы, которыми можно оправдать колоссальные потери перед собственным народом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью корреспонденту ТСН Елене Черняковой.

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«Мы должны с вами понимать примерно происходящее с русскими для того, чтобы понять, что они будут идти на что угодно. Будут сотни тысяч кибератак, будет применение ракетного давления, будут запугивания и т.д. Они не меняются. Почему? Смотрите, он не может, Путин пока не может найти победу в этой войне. Ему она нужна. Он ее ищет за счет Украины», — сказал Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что кремлевский глава сознательно планирует масштабную, но скрытую мобилизацию из-за теневых контрактов и закрытий границ. Мобилизированные сотни тысяч россиян нужны Путину не только для фронта в Украине, но и для психологического давления на европейские страны.

«Мы должны признавать и понимать, что происходит. Он думает, уверен в этом, о мобилизации. Он думает, как свой народ обмануть, в каком смысле. То есть сделать массовую мобилизацию, при этом не объявив ее. Сделать какие-нибудь теневые контракты, блокировать границы. Мы видим это. Мы уже видим много ответных шагов. Непременно, чем больше они их мобилизуют, тем больше утрат. Но он будет использовать эту мобилизацию также как и психологическое давление на Украину. Прежде всего, наши люди привыкли, хотя это и болезненно, но, прежде всего, будет влиять не только на нас, а на Европу, которая соседняя или соседская. Зачем? Показать, что я мобилизую полмиллиона человек в осени. И эти полмиллиона не факт, что я буду использовать только в Украине», — объяснил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что никаких уступок по отношению к украинским территориям не будет, а попытки Путина торговаться или выдвигать требования к американской стороне являются лишь манипуляцией.

Глава государства подчеркнул, что просто уходить из Донбасса или отдавать своих людей Украина не собирается, ведь никто в мире не способен дать гарантий, что после этого российский агрессор не пойдет дальше.

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«Он будет перекручивать эти условия, о которых они говорили с американской стороной, с президентом США. Он будет крутить их и так и так. Но он не готов менять свою конституцию и признать, что это наша часть, наше государство и что нужно прекращение огня, и никто не будет покидать свое государство, людей своих, просто выходить. Потому что никто не гарантирует, что этот человек не пойдет дальше. Абсолютно никто это не гарантирует и не готов гарантировать», — подытожил президент.

Напомним, ранее разведка США сообщила о том, что российский диктатор Путин попытается расширить войну на Европу, чтобы «перетасовать карты» и выйти из тупика в Украине.

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