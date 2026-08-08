Вучич после переговоров с Зеленским неожиданно высказался об украинских территориях

Зеленский и Вучич. / © Associated Press

Реклама

Сербия последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах, определенных Уставом ООН, без оговорок или компромиссов по этому принципу.

Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич на пресс-конференции после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Реклама

«Мы обсудили разные темы. И что мне кажется наиболее важным — это то, что Сербия и я как президент Сербии подчеркиваю то, что мы поддерживаем устав ООН, резолюции ООН, а это означает территориальную целостность всех членов ООН, что означает и территориальную целостность Украины», — отметил Вучич.

Реклама

Он добавил, что Сербия и в дальнейшем будет придерживаться этой «принципиальной» позиции, без «но» или компромиссов в этом вопросе. По его словам, он четко и решительно заявляет об этом.

«С нашей стороны, мы будем продолжать эту принципиальную политику — нет никаких „но“ в этом вопросе. Я говорю это очень четко и решительно сейчас, так же, как говорил это раньше», — добавил он.

Как сообщалось, во время пресс-конференции Вучич сделал неутешительный прогноз по войне в Украине. Он выразил опасение, что предстоит сложная зима не только для Украины, но и для других стран.

Напомним, Зеленский впервые впервые за время своей каденции прибыл в Сербию. Страны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здоровья животных и безопасности пищевых продуктов.

Реклама

Новости партнеров