Маск выдвинул Украине условие в связи с войной: почему Starlink не будет использоваться для нанесения ударов по России

Илон Маск / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа оказать влияние на американского миллиардера Илона Маска, чтобы тот разрешил использовать спутниковую систему Starlink для нанесения ударов по российским ракетным пусковым установкам.

Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на собеседников, близких к экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову.

Реклама

По словам источников издания, Трамп не дал конкретного ответа на просьбу Зеленского. В то же время Федоров после своего увольнения с поста министра продолжает через закрытые каналы пытаться договориться с Маском, однако американский миллиардер пока не соглашается изменить свою позицию.

Реклама

«Пока положительного решения нет», — сказал один из соратников Федорова.

По его словам, Маск продолжает настаивать на риске дальнейшей эскалации войны со стороны России.

«Илон постоянно говорит, что пришло время заключить сделку», — добавил собеседник.

Маск и SpaceX не ответили на запросы издания о предоставлении комментариев.

Реклама

Ранее Федоров уже обращался к Маску по поводу использования Starlink российскими войсками.

Россияне начали использовать систему спутниковой связи для наведения дронов в Украине, что создавало риск обхода украинской ПВО и нанесения ударов по целям, в частности в Киеве. «Это могло обернуться настоящей катастрофой», — заявлял тогда Федоров.

После этого Маск лично связался с Федоровым, и стороны договорились о плане блокировки доступа из России к терминалам Starlink. В то же время украинские военные продолжили использовать систему для наведения беспилотников на территории Украины, включая оккупированные Россией районы.

Напомним, во время заседания СНБО 5 августа президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные должны уничтожать российские пусковые установки на территории РФ, чтобы сократить количество ракетных ударов по Украине и защитить объекты критической инфраструктуры и мирное население.

Реклама

Новости партнеров