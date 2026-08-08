Апокалипсис в Одессе: город накрыл мощный ливень с градом и "ураганным" ветром (видео)

Одессу накрыл сильный ливень с градом / © скриншот с видео

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После длительного периода изнурительной летней жары Одессу внезапно накрыл мощный циклон, принесший с собой интенсивные осадки и опасные шквалы. Сильный ливень в сопровождении града мгновенно затопил городские автодороги, существенно усложнив движение транспорта и пешеходов в разных районах города.

Об этом сообщают местные паблики.

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Ураган на побережье и поваленные деревья

Очевидцы массово публикуют в социальных сетях кадры последствий разбушевавшейся стихии, которая на своем пути крушит все. Отмечается, что самая плохая ситуация наблюдается вблизи самого моря, где штормовой ветер достиг уровня настоящего урагана.

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На опубликованных видео ясно видно, как мощные порывы ветра безжалостно сносят пляжные зонтики и элементы инфраструктуры развлекательных комплексов на побережье. Отдыхающие вынуждены были убегать с пляжей, спасаясь от летающих конструкций и сильных волн.

Дата публикации 17:41, 08.08.26 Количество просмотров 497 Апокалипсис в Одессе: город накрыла сокрушительная непогода

Между тем, в спальных районах и центре города интенсивные осадки с градом сопровождаются массовым древопадом. Шквальный ветер валит старые деревья, которые блокируют пешеходные зоны, тротуары и проезжую часть.

В Одессе упало дерево в результате непогоды / © Думская в Telegram

Запад Украины тоже страдает от непогоды

Параллельно с югом страны от сокрушительных прихотей погоды страдает и западный регион, где курорт Буковель ушел под воду из-за аномальных ливней. Улицы популярного горного городка после жары мгновенно превратились в бурные реки, полностью заблокировав свободное передвижение туристов.

Из-за значительного количества осадков резко поднялся уровень воды в реке Прутец Яблуницкий, протекающей среди центральных аллей курорта. Бурный поток стал сплошь мутным из-за песка и смытой с окрестных берегов почвы, что лишь усилило масштабы подтоплений на Прикарпатье.

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