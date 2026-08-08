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- Украина
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Украине грозит дефицит воды: какие регионы пострадают больше всего
Из-за аномального потепления, изменения характера осадков и разрушения Каховского водохранилища уровень водного стока в реках Украины может упасть на 25%, подвергнув наибольшему риску южные и восточные области страны, отметил метеоролог Виталий Шпиг.
Из-за скорых темпов глобального потепления и разрушения Каховского водохранилища Украина столкнулась с серьезными предпосылками водного кризиса, а уровень водного стока в украинских реках рискует снизиться на 25% и более.
Об этом в интервью «Телеграфу» рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Виталий Шпиг.
По словам ученого, острое дефицит воды сказывается на юге и востоке страны. Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области уже находятся в зоне высокого риска, а дальнейший рост температур может перевести их в статус регионов с критически низким водообеспечением.
Среди главных причин обмеления рек эксперт выделяет:
Экстремальное потепление
Темпы роста средней температуры в Украине являются одними из самых высоких в Европе, что приводит к интенсивному испарению влаги.
Изменение структуры осадков
Длительные умеренные дожди замещаются кратковременными ливнями, во время которых вода стекает, вызывая подтопление, но не успевает насыщать почву и подземные водоносные горизонты.
Исчезновение малых рек
Массовое высыхание и заиливание ручьев и малых рек по всей стране лишает питания больших водных артерий.
Последствия теракта на Каховской ГЭС
Исчезновение водохранилища создало острый дефицит даже обычной питьевой воды на юге.
Ученый отметил, что первыми последствия ощутят сельское хозяйство из-за нехватки воды для орошения, а также обычных граждан. Падение уровня воды в реках повышает концентрацию химических загрязнителей и провоцирует активное «цветение» воды, что существенно усложняет и удорожает ее очистку для потребителей.
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