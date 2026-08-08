Украине грозит дефицит воды: какие регионы пострадают больше всего

Вода может стать новым дефицитом / © pexels.com

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Из-за скорых темпов глобального потепления и разрушения Каховского водохранилища Украина столкнулась с серьезными предпосылками водного кризиса, а уровень водного стока в украинских реках рискует снизиться на 25% и более.

Об этом в интервью «Телеграфу» рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Виталий Шпиг.

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По словам ученого, острое дефицит воды сказывается на юге и востоке страны. Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области уже находятся в зоне высокого риска, а дальнейший рост температур может перевести их в статус регионов с критически низким водообеспечением.

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Среди главных причин обмеления рек эксперт выделяет:

Экстремальное потепление

Темпы роста средней температуры в Украине являются одними из самых высоких в Европе, что приводит к интенсивному испарению влаги.

Изменение структуры осадков

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Длительные умеренные дожди замещаются кратковременными ливнями, во время которых вода стекает, вызывая подтопление, но не успевает насыщать почву и подземные водоносные горизонты.

Исчезновение малых рек

Массовое высыхание и заиливание ручьев и малых рек по всей стране лишает питания больших водных артерий.

Последствия теракта на Каховской ГЭС

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Исчезновение водохранилища создало острый дефицит даже обычной питьевой воды на юге.

Ученый отметил, что первыми последствия ощутят сельское хозяйство из-за нехватки воды для орошения, а также обычных граждан. Падение уровня воды в реках повышает концентрацию химических загрязнителей и провоцирует активное «цветение» воды, что существенно усложняет и удорожает ее очистку для потребителей.

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