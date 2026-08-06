Какими будут украинские зимы из-за изменения климата: прогноз экспертов

Как жара повлияет на зиму в Украине / © Фото из открытых источников

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В последние годы украинцы все чаще замечают, что зимы становятся другими. Сильные морозы случаются реже, снег быстро тает, а новогодние праздники все чаще проходят при плюсовой температуре. В то же время это не означает, что холодное время года исчезнет совсем. Напротив, климатологи прогнозируют, что украинские зимы будут более теплыми, но в то же время более нестабильными и изменчивыми. Специалисты объясняют, что причиной является глобальное изменение климата, уже влияющее на погодные процессы практически во всем мире. Украина не исключение, и тенденции последних десятилетий лишь подтверждают эти изменения.

Почему меняется климат

Основной причиной глобального потепления считается повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. Поэтому Земля накапливает больше тепла, чем отдает обратно в космос.

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К числу главных факторов относятся:

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сжигание угля, нефти и природного газа;

промышленные выбросы;

транспорт;

вырубка лесов;

интенсивное сельское хозяйство.

В результате, средняя температура на планете постепенно повышается.

Как уже изменились украинские зимы

Наблюдения метеорологов показывают, что в последние десятилетия средняя зимняя температура в Украине заметно возросла. Все чаще можно наблюдать:

более короткие периоды сильных морозов;

больше оттепелей;

позже образование устойчивого снежного покрова;

ранний приход весны.

Особенно заметны эти изменения в центральных, южных и западных областях страны.

Морозов станет меньше, но они не исчезнут

Несмотря на общее потепление, эксперты отмечают: суровые морозы еще возможны. Однако они:

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будут встречаться реже;

будут менее продолжительными;

чаще будут сменяться резким потеплением.

Именно резкие колебания температуры могут стать характерной особенностью будущих зим.

Снег станет менее предсказуемым

Во многих регионах Украины снега может выпадать даже больше, чем раньше, но удерживаться будет он недолго. Причина проста: температура воздуха часто переходит через нулевую отметку.

Поэтому после сильного снегопада уже через несколько дней возможны:

дождь;

гололед;

таяние снега;

повторное похолодание.

Именно такая переменная погода создает наибольшие трудности для транспорта и коммунальных служб.

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Больше ледяных дождей и гололедицы

Климатологи прогнозируют увеличение опасных зимних явлений. Среди них:

ледяной дождь;

мокрый снег;

сильный гололед;

налипание льда на деревья и электросети.

Такие явления могут вызвать перебои с электроснабжением, аварии на дорогах и повреждение инфраструктуры.

Зимы станут более изменчивыми

Одной из главных особенностей будущего станет нестабильность. К примеру, уже не будет удивлять ситуация, когда:

несколько дней держится +8°C;

затем температура резко падает до –15 °C;

через несколько дней снова приходит оттепель.

Такие перепады гораздо сложнее переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как это повлияет на природу

Более теплые зимы уже меняют естественные процессы. Специалисты отмечают:

раннее цветение растений;

сокращение периода зимнего покоя деревьев;

увеличение количества вредителей, переживающих зиму;

изменения в миграции птиц;

сокращение продолжительности ледостава на водоемах.

Это может сказаться и на урожайности сельскохозяйственных культур.

Как изменение климата повлияет на людей

Теплые зимы обладают не только преимуществами, но и недостатками. К положительным последствиям можно отнести:

меньшие затраты на отопление;

меньшую смертность от сильных морозов;

сокращение расходов на уборку снега в отдельные годы.

Впрочем, есть и серьезные риски:

частые гололедицы;

увеличение количества зимних паводков;

скорее распространение отдельных инфекций;

худшие условия для зимних видов спорта.

Можно ли остановить эти процессы

Полностью прекратить глобальное потепление уже невозможно, однако ученые отмечают, что человечество способно существенно замедлить его темпы. Для этого необходимо:

сокращать выбросы парниковых газов;

развивать возобновляемую энергетику;

сажать леса;

улучшать энергоэффективность зданий;

уменьшать использование ископаемого топлива.

Каждая страна работает над адаптацией к новым климатическим условиям.

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