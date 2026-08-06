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В молочном платье, золотых украшениях и туфлях на высоких каблуках: жена губернатора Мэриленда привлекла внимание
Дон Мур продемонстрировала женственный образ во время официального мероприятия в Аннаполисе.
Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур и его супруга Дон Мур посетили пресс-конференцию в здании законодательного собрания штата Мэриленд в Аннаполисе, где вместе слушали выступление оратора.
Для мероприятия первая леди выбрала элегантное молочное платье длины миди с длинными рукавами и отложным воротником. Наряд имел приталенный силуэт, декольте и расклешенную юбку с разрезом.
Жена губернатора платье сочетала с туфлями пастельно-желтого цвета с открытыми носками, высокими контрастными салатовыми каблуками и высокой платформой.
Дон дополнила свой наряд золотыми серьгами, золотым ожерельем-цепочкой, золотым широким браслетом и несколькими кольцами. У нее была прическа с локонами и макияж с яркой розовой помадой и пышными ресницами.