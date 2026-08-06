Лайфхак, как почистить пятки в домашних условиях

Как почистить пятки

Реклама

Грубая кожа на пятках и мозоли часто становятся настоящей проблемой, заставляющей искать радикальные решения. Многие привыкли доверять агрессивным металлическим теркам, бритвам и лезвиям, надеясь быстро вернуть стопам гладкость. Однако дерматологи предупреждают, что такое механическое воздействие только травмирует эпидермис, оставляет микротрещины и заставляет кожу нарастать еще быстрее и грубее в качестве защитной реакции.

Достичь ухоженного результата можно без риска травмироваться и без лишних трат на салоны красоты, используя проверенные домашние средства. Одним из таких методов является использование овсяных ванночек.

Реклама

Почистить пятки от огрубевшей кожи можно с помощью овсяных ванночек: как это сделать

Главным секретом мягких стоп является бережное размягчение и удаление отмершей кожи. А великолепной альтернативой агрессивным процедурам становится обычная овсянка, которая найдется на любой кухне. Овсовые хлопья содержат природные сапонины, мягкие кислоты и слизистые вещества, которые отлично успокаивают кожу, размягчают ороговевший слой и насыщают кожу влагой.

Реклама

Готовим ванночку

Для приготовления лечебной ванночки нужно взять 3 столовые ложки обыкновенной овсянки и измельчить ее в кофемолке до состояния мелкого порошка. Получившуюся муку высыпают в таз и заливают приятно теплой водой. Важно избегать слишком горячей воды, ведь высокая температура дополнительно обезвоживает кожу и делает ее еще более сухой и шершавой. Воду тщательно перемешивают до появления характерной беловатой и слегка скользкой жидкости.

Продолжительность процедуры

Продолжительность процедуры также не имеет значения. Опустив чистые стопы в таз, достаточно посидеть 7-10 минут. Передерживать ноги в воде дольше не рекомендуется, поскольку распаренный эпидермис начинает терять влагу и становится уязвимым.

Очистка и увлажнение

После ванночки ноги следует осторожно промокнуть полотенцем, оставляя их немного влажными. На этом этапе используют обычную пемзу, проводя ею по плотным участкам без сильного давления. Задача состоит в том, чтобы убрать лишь отшелушивающееся естественным путем, ведь попытка достичь идеальной гладкости за один раз неизбежно приведет к повреждениям.

Завершающим и важнейшим этапом ухода является глубочайшее увлажнение. После промывания ног чистой водой на кожу наносят крем с мочевиной концентрацией от 10 до 25 процентов. Мочевина работает как мягкий растворитель, помогающий убрать отмершую кожу и одновременно прекрасно увлажняет ее изнутри. Бюджетной и эффективной альтернативой специальному крему может стать обычный вазелин, поверх которого надевают хлопчатобумажные носки и оставляют всю ночь.

Реклама

Частота процедур и важные предосторожности

Проводить такую овсяную ванночку советуют 1-2 раза в неделю, тогда как увлажняющий крем с мочевиной следует наносить каждый день. Регулярность позволяет уже через несколько недель заметно смягчить пятки и избавиться от сухости. В то же время, специалисты напоминают об осторожности, если на стопах есть открытые раны, глубокие кровоточащие трещины или диагностированный сахарный диабет, от домашних процедур с пемзой следует отказаться и обратиться за консультацией к врачу или подологу.

Новости партнеров