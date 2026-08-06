Опасные мифы о солнцезащитном креме: врачи назвали 4 фатальные ошибки

Миллионы людей до сих пор не знают, как работает солнцезащита и о каких мифах время забыть / © Credits

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В последние годы обычная защита кожи от вредного солнечного излучения внезапно превратилась в предмет ожесточенных споров и манипуляций в Сети. Большинство популярных представлений о солнцезащитных кремах оказываются ложными и часто мешают людям эффективно заботиться о собственном здоровье.

Об этом пишет Popular Science.

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История изобретения защиты от солнца

Попытки защитить кожу от палящего солнца уходят в глубину веков, хотя в древности это делали чисто из эстетических соображений. Древние египтяне наносили пасты из рисовых отрубей и жасмина для отбеливания кожи, а греки использовали оливковое масло, которое, как выяснили современные ученые, имело естественный уровень SPF около 8.

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Впоследствии в Европе распространилась опасная мода на кремы с содержанием свинца и ртути, что наносило тяжелый вред организму. Современные солнцезащитные средства появились только во время Второй мировой войны, когда военные применяли густой вазелин для защиты от ожогов, который позже фармацевты усовершенствовали и превратили в популярный косметический продукт.

Сегодня эта многомиллиардная индустрия предлагает огромный выбор средств, однако вокруг их использования до сих пор существует немало вредных иллюзий.

4 распространенных мифа о SPF

Миф 1: солнцезащита нужна только в солнечную погоду. Чаще всего люди ошибочно полагают, что в пасмурную или холодную погоду крем можно не использовать, однако около 95% УФ-излучения составляет лучи типа UVA, свободно проникающие сквозь облака и оконные стекла. Даже зимой или во время катания на лыжах снег отражает солнечные лучи, поэтому дерматологи советуют ориентироваться сугубо на УФ индекс в приложениях погоды, а не на термометр.

Миф 2: высокий уровень SPF защищает весь день. Другим распространенным мифом является убеждение, что высокий показатель (например SPF 100) позволяет сидеть на солнце весь день и не обновлять крем. На самом деле пот, вода и касание лица постепенно смывают защитный слой, и уже через два часа любой крем фактически превращается в обычное увлажняющее средство.

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Миф 3: химические солнцезащитные кремы опасны. Также нет никаких доказательств того, что химические фильтры вреднее минеральных. Минеральные средства отражают лучи от кожи, а химические поглощают их и высвобождают в виде тепла, причем оба типа абсолютно безопасны и доказанно предотвращают развитие рака кожи.

Миф 4: отсутствие жары означает безопасность для кожи. Кроме того, люди часто пренебрегают ежедневным нанесением средств, только потому что на улице не жарко. Однако жара никак не связана с агрессивностью ультрафиолета, который постепенно разрушает ДНК клеток кожи, влечет за собой преждевременные морщины и существенно повышает риск онкологии.

Инновации и защита от солнца будущего

Ученые постоянно ищут новые безопасные способы защиты от солнца, обратив внимание на естественные механизмы защиты морских обитателей. Исследователи научились генетически модифицировать бактерии E. coli, превратив их в микрофабрики по производству гадусола – природного соединения, которым рыбы защищают свою икру от ультрафиолета.

Ученые увеличили выход этого вещества почти в 93 раза и выяснили, что он обладает мощными антиоксидантными свойствами, подобными витамину C. В будущем это позволит не только блокировать вредное излучение, но и нейтрализовать свободные радикалы и восстанавливать поврежденную кожу.

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Напомним, все больше SPF-средств обещают надежную защиту от солнца, но многие стоят немало. Эксперты объяснили, действительно ли дорогие солнцезащитные кремы стоят своих денег , и почему высокая цена не всегда означает лучшую защиту.

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