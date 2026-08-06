Небезпечні міфи про сонцезахисний крем: лікарі назвали 4 фатальні помилки

Мільйони людей досі не знають, як працює сонцезахист і про які міфи час забути / © Credits

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Впродовж останніх років звичайний захист шкіри від шкідливого сонячного випромінювання раптово перетворився на предмет запеклих суперечок та маніпуляцій у Мережі. Більшість популярних уявлень про сонцезахисні креми виявляються помилковими і часто заважають людям ефективно дбати про власне здоров’я.

Про це пише Popular Science.

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Історія винайдення захисту від сонця

Спроби захистити шкіру від пекучого сонця сягають глибини віків, хоча в давнину це робили суто з естетичних міркувань. Стародавні єгиптяни наносили пасти з рисових висівок та жасмину задля відбілювання шкіри, а греки використовували оливкову олію, яка, як з’ясували сучасні вчені, мала природний рівень SPF близько 8.

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Згодом у Європі поширилася небезпечна мода на креми з вмістом свинцю та ртуті, що завдавало важкої шкоди організму. Сучасні сонцезахисні засоби з’явилися лише під час Другої світової війни, коли військові застосовували густий вазелін для захисту від опіків, який пізніше фармацевти вдосконалили та перетворили на популярний косметичний продукт.

Сьогодні ця багатомільярдна індустрія пропонує величезний вибір засобів, проте навколо їхнього використання досі існує чимало шкідливих ілюзій.

4 поширені міфи про SPF

Міф 1: захист від сонця потрібен лише в сонячну погоду. Найчастіше люди помилково вважають, що в похмуру або холодну погоду крем можна не використовувати, однак близько 95% УФ-випромінювання становить проміння типу UVA, яке вільно проникає крізь хмари та віконне скло. Навіть узимку чи під час катання на лижах сніг відбиває сонячне проміння, тому дерматологи радять орієнтуватися суто на УФ-індекс у застосунках погоди, а не на термометр.

Міф 2: високий рівень SPF захищає впродовж усього дня. Іншим поширеним міфом є переконання, що високий показник (наприклад, SPF 100) дозволяє сидіти на сонці весь день і не поновлювати крем. Насправді піт, вода та торкання обличчя поступово змивають захисний шар, і вже через дві години будь-який крем фактично перетворюється на звичайний зволожувальний засіб.

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Міф 3: хімічні сонцезахисні креми є небезпечними. Також немає жодних доказів того, що хімічні фільтри шкідливіші за мінеральні. Мінеральні засоби відбивають промені від шкіри, а хімічні поглинають їх та вивільняють у вигляді тепла, причому обидва типи є абсолютно безпечними і доведено запобігають розвитку раку шкіри.

Міф 4: відсутність спеки означає безпеку для шкіри. Окрім того, люди часто нехтують щоденним нанесенням засобів, лише через те, що надворі не спекотно. Проте спека жодним чином не пов’язана з агресивністю ультрафіолету, який поступово руйнує ДНК клітин шкіри, спричиняє передчасні зморшки та суттєво підвищує ризик онкології.

Інновації та захист від сонця майбутнього

Науковці постійно шукають нові безпечні способи захисту від сонця, звернувши увагу на природні механізми захисту морських мешканців. Дослідники навчилися генетично модифікувати бактерії E. coli, перетворивши їх на мікрофабрики з виробництва гадусолу — природної сполуки, якою риби захищають свою ікру від ультрафіолету.

Вчені збільшили вихід цієї речовини майже у 93 рази та з’ясували, що вона має потужні антиоксидантні властивості, подібні до вітаміну C. У майбутньому це дозволить не лише блокувати шкідливе випромінювання, а й нейтралізувати вільні радикали та відновлювати пошкоджену шкіру.

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Нагадаємо, дедалі більше SPF-засобів обіцяють надійний захист від сонця, але багато з них коштують чимало. Експерти пояснили, чи справді дорогі сонцезахисні креми варті своїх грошей, і чому висока ціна не завжди означає кращий захист.

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