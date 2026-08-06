Одна зміна родимки може врятувати життя: як розпізнати меланому

Симптоми і профілактика меланоми / © www.credits

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Меланома є найнебезпечнішим різновидом раку шкіри. Вона вирізняється надзвичайно агресивним метастазуванням і, попри поширений міф, може виникати не лише на ділянках, відкритих для прямих сонячних променів.

Влітку, коли сонце дуже агресивне і ми проводимо чимало часу на вулиці, потрібно пам’ятати про симптоми, небезпеку та профілактику меланоми.

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Про це пише Egeszseg Kalauz.

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Щоб не було запізно: що варто знати про меланому

У профілактиці захворювання вирішальну роль відіграють регулярний самоогляд за правилом ABCDE та професійна діагностика родимок. Діагностику радять проходити щороку в дерматолога. Людям, які перебувають в групі підвищеного ризику раку шкіри, потрібно перевіряти родимки раз на півроку.

Потрібно знати, що меланома загрожує не лише людям зі світлою шкірою чи людям старшого віку. Також популярна думка про те, що солярій нібито є безпечною альтернативою засмаганню під сонцем, є фейком.

Захист від ультрафіолету потрібен завжди, навіть у хмарну погоду або за склом. Особливо уважно слід берегти шкіру в обідні години та поблизу водойм. Найретельніше потрібно стежити за захистом шкіри дітей.

Меланома — це злоякісна пухлина, що розвивається з пігментних клітин шкіри. Захворювання відоме своєю здатністю швидко метастазувати: через лімфу та кров пухлинні клітини можуть миттєво поширитися до легень, печінки, головного мозку чи кісток.

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До підвищеної групи ризику належать люди з великою кількістю або нестандартною формою родимок, ті, хто має випадки хвороби в родині, а також люди, які в дитинстві зазнавали сонячних опіків з пухирями. Також науково доведено, що ризик меланоми вищий у людей зі світлою шкірою, світлими очима та волоссям, — особливо рудим.

Під час домашнього огляду фахівці радять орієнтуватися на просте правило ABCDE:

A (Asymmetry / Асиметрія): одна половина родимки не відповідає іншій.

B (Border / Край): нерівні, розмиті або зубчасті краї.

C (Color / Колір): неоднорідне забарвлення або поява темних відтінків.

D (Diameter / Діаметр): збільшення у розмірі (понад 6 мм).

E (Evolution / Динаміка): будь-які зміни форми, розміру чи поверхні з часом.

Якщо ви помітили бодай одну з цих ознак або новоутворення, яке візуально сильно відрізняється, негайно зверніться до дерматолога.

Міфи про меланому

Навколо меланоми є багато поширених міфів, про які настав час забути. Багато людей вважають, що новоутворення на шкірі можуть виникнути лише в місцях, на які потрапляє сонце. Насправді меланома може виникнути на будь-якій ділянці тіла, зокрема й прихованій: на п’ятах, під нігтями, на волосистій частині голови, за вухами чи в ротовій порожнині. Окрім УФ-випромінювання, важливу роль відіграють генетика та внутрішні мутації.

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Також промені ультрафіолету проникають крізь вікна, скло в машині та у хмарну погоду. Тому щодня користуйтеся сонцезахисним кремом, якщо індекс ультрафіолету вищий за 2.

Ще побутує думка, що люди зі смаглявою шкірою не хворіють на меланому. Це неправда. У людей з темнішими відтінками шкіри частіше діагностують акральну лентигінозну меланому, яка вражає стопи, долоні чи нігті. У них перебіг хвороб гірший, адже важче виявити проблеми на шкірі.

Також люди часто думають, що меланома може вражати тільки людей похилого віку, однак усе частіше такі діагнози встановлюють молодим людям.

Як зменшити ризик розвитку хвороби

Надмірне сонячне опромінення — це фактор ризику, на який можна вплинути. Щоб зменшити ризики розвитку меланоми, користуйтеся сонцезахисними кремами не лише у спеку, а щодня. З 11:00 до 16:00 уникайте прямого сонця, перебувайте в затінку, носіть крислаті капелюхи та якісні окуляри з УФ-фільтром.

Поблизу води чи снігу захист має бути максимальним, оскільки ці поверхні відбивають промені. Для купання обирайте водостійкі креми та поновлюйте їх після плавання.

Окремо дбайте про дітей та не дозволяйте їм перебувати на сонці до появи опіків та пухирів. Також постійно перевіряйте шкіру та родимки.

У боротьбі з меланомою раннє діагностування є запорукою успішного лікування: що раніше виявити і видалити новоутворення, то вищі шанси на повне одужання.

Які зміни на шкірі можуть вказувати на рак

Нагадаємо, людям із дерматологічними захворюваннями, такими як екзема чи псоріаз, варто бути особливо уважними до нових симптомів, оскільки їх можна помилково прийняти за звичайне загострення замість ранніх ознак раку шкіри.

Про це розповів старший клінічний радник The Independent Pharmacy Дональд Грант. За словами фахівця, рак шкіри залишається однією з найнедооціненіших проблем, хоча його нерідко можна виявити на ранніх стадіях, якщо вчасно звернути увагу на симптоми, які не зникають або не реагують на лікування.

Серед тривожних сигналів лікар виділяє стійкі сухі чи лускаті плями на відкритих для сонця ділянках тіла, тривале почервоніння обличчя, а також сухі або потовщені зони шкіри, які нерідко плутають із розацеа чи псоріазом.

Особливу увагу слід приділяти проявам, що супроводжуються виразками, зміною текстури, болем чи кровотечею. Окрім цього, небезпеку становлять зміни навколо родимок — не лише їхньої форми чи кольору, а й поява свербежу, чутливості або дискомфорту, які часто помилково списують на алергію чи подразнення.

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