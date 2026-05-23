Як розпізнати меланому: лікарі назвали ознаки, які не можна ігнорувати

Перевірка родимок / © УНІАН

Меланома залишається одним із найнебезпечніших видів раку шкіри через здатність швидко поширюватися організмом через кровоносну та лімфатичну систем. Водночас захворювання трапляється рідше за інші типи раку шкіри.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України до Місяця обізнаності про меланому, який щороку проходить у травні.

Протягом 2024 року в країні виявили 3215 випадків меланоми. Ще 655 людей померли через це захворювання.

«Водночас, понад 3 із 4 випадків меланоми виявляють на ранній стадії, коли лікування є найбільш ефективним. Якщо вчасно звернутися до лікаря, то шанси побороти хворобу дуже високі», — йдеться в повідомленні

Одним із головних факторів ризику залишається ультрафіолетове випромінювання. За оцінками Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC), приблизно 83% випадків меланоми пов’язані саме з впливом УФ-променів. Через це фахівці закликають захищайтися від сонця і УФ-випромінювання.

Правила нанесеня SPF-крему / © Центр громадського здоров’я МОЗ України

Медики пояснюють, що меланома може виникнути практично будь-де на тілі — на спині, руках, ногах, шиї чи голові. Іноді пухлина формується на місці вже наявної родимки, однак частіше йдеться про нове утворення.

Для самостійного огляду шкіри лікарі рекомендують звертати увагу на так зване правило «гидкого каченяти». Воно стосується родимок, які помітно відрізняються від інших — наприклад, мають інший колір, розмір або розташовані окремо. Також фахівці радять орієнтуватися на правило ABCDE.

Правило ABCDE / © Центр громадського здоров’я МОЗ України

Меланома може виникати не лише на ділянках шкіри, які часто перебувають під впливом сонця. Однією з рідкісних форм є акральна меланома, яка виникає на долонях, підошвах стоп, а також під нігтями рук або ніг. Через незвичну локалізацію її часто виявляють на пізніх стадіях. Така меланома може виглядати як темна пляма або смуга під нігтем, потемніння чи ущільнення шкіри, а також ранка, яка довго не загоюється.

Ще одна рідкісна форма — амеланотична меланома. Вона не має характерного темного кольору, тому її складніше помітити. Така меланома може проявлятися як рожевий вузлик, червона або тілесного кольору пляма, ділянка шкіри, що лущиться, або утворення, яке кровить чи довго не загоюється.

Також меланома може виникати на слизових оболонках ротової порожнини, носа, язика, кишківника та статевих органів.

Фахівці зазначають, що ці форми меланоми зустрічаються рідко, однак можуть бути агресивними. Тому важливо звертати увагу на зміни родимок і появу нових утворень, а у разі підозрілих симптомів — звертатися до лікаря.

Як знизити ризик розвитку меланоми / © Центр громадського здоров’я МОЗ України

