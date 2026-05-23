ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
1 хв

Масштабний блекаут на 10 годин: в обласному центрі повністю відключать світло

Через ремонтні роботи у неділю повністю знеструмлять обласний центр.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Відключення світла.

Відключення світла. / © УНІАН

У неділю, 24 травня, у Сумах буде повністю відсутнє електропостачання. Електрики будуть проводити ремонтні роботи.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

«Завтра у Сумах буде повністю відсутнє електропостачання. Працівники обленерго будуть проводити роботи на мережах», — наголосив він.

Відключення світла торкнуться всіх мікрорайонів міста і триватимуть від 06:00 до 16:00.

Ситуація з водопостачанням

Водночас у міськводоканалі повідомили, що їхні об’єкти будуть переведені на аварійно-резервне живлення. Саме тому воду подаватимуть з пониженим тиском з 08:00 до 12:00. Водопостачання у звичайному режимі буде відновлено після завершення робіт.

«Через знеструмлення підкачувальних насосів водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок може бути ускладнене. Рекомендуємо мешканцям зробити невеличкий запас води», — наголосив у комунальному підприємстві.

Відключення світла в області

В обленерго також попередили, що у неділю через роботи на об’єкті енергетики будуть відбуватися відключення електроенергії у споживачів Сумського та Охтирського районів.

Також про планові відключення 24 травня попередили в Білопільській та Тростянецькій громадах.

Як повідомлялося, 22 травня Суми опинилися під російським ударом. Окупанти атакували місто безпілотниками. В обласному центрі сталися перебої з електропостачанням. Крім того, було знеструмлено один з водозаборів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
221
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie