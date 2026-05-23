Масштабний блекаут на 10 годин: в обласному центрі повністю відключать світло

Відключення світла. / © УНІАН

Реклама

У неділю, 24 травня, у Сумах буде повністю відсутнє електропостачання. Електрики будуть проводити ремонтні роботи.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

«Завтра у Сумах буде повністю відсутнє електропостачання. Працівники обленерго будуть проводити роботи на мережах», — наголосив він.

Реклама

Відключення світла торкнуться всіх мікрорайонів міста і триватимуть від 06:00 до 16:00.

Ситуація з водопостачанням

Водночас у міськводоканалі повідомили, що їхні об’єкти будуть переведені на аварійно-резервне живлення. Саме тому воду подаватимуть з пониженим тиском з 08:00 до 12:00. Водопостачання у звичайному режимі буде відновлено після завершення робіт.

«Через знеструмлення підкачувальних насосів водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок може бути ускладнене. Рекомендуємо мешканцям зробити невеличкий запас води», — наголосив у комунальному підприємстві.

Відключення світла в області

В обленерго також попередили, що у неділю через роботи на об’єкті енергетики будуть відбуватися відключення електроенергії у споживачів Сумського та Охтирського районів.

Реклама

Також про планові відключення 24 травня попередили в Білопільській та Тростянецькій громадах.

Як повідомлялося, 22 травня Суми опинилися під російським ударом. Окупанти атакували місто безпілотниками. В обласному центрі сталися перебої з електропостачанням. Крім того, було знеструмлено один з водозаборів.

Новини партнерів