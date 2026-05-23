СБУ вгатила по підприємству у РФ за 1,7 тис км від кордону — Зеленський підтвердив
СБУ уразила російське воєнне підприємство «Метафракс Кемікалс». Дистанція від нашого кордону — 1700 кілометрів, це Пермський край.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по важливому воєнному підприємству у Росії.
Про це він написав у Телеграм.
«Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону — 1700 кілометрів, це Пермський край. „Метафракс Кемікалс“ — важлива частина російської хімічної індустрії. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Важлива наша далекобійна санкція. Дякую!» — написав він.
У Самарській області Росії після атаки безпілотників загорівся Сизранський нафтопереробний завод. Губернатор регіону В’ячеслав Федорищев повідомив про двох загиблих, а також постраждалих унаслідок атаки на Сизрань.
За повідомленням Astra, місцеві жителі писали про пожежу в Сизрані після атаки. Згодом видання з посиланням на OSINT-аналіз заявило, що за кадрами очевидців встановлено займання саме на території Сизранського НПЗ. Над промзоною підіймався чорний дим.
Крім цього, Сили оборони України 19 травня та в ніч проти 20 травня завдали ударів по низці важливих об’єктів РФ, зокрема по НПЗ «Лукойл-Нижегородоргсинтез» і нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3».