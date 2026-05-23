Чому з'являються мурахи на півоніях

Проте, кажуть в Kobieta, багато садівників помічають на їхніх бутонах мурах. На перший погляд це може виглядати тривожно, але ситуація не завжди є критичною. Важливо розуміти, чому з’являються мурахи та коли вони справді сигналізують про проблему в саду.

Чому на півоніях з’являються мурахи

Найчастіше мурахи приваблюються не самими квітами, а солодким нектаром, який виділяють бутони півоній. Це природний процес, і для рослини він не є небезпечним.

Мурахи просто збирають цю солодку речовину, не пошкоджуючи саму квітку. Тому їхня присутність на півоніях у період бутонізації — досить поширене явище.

Коли мурахи можуть бути сигналом проблеми

Попри те, що мурахи самі по собі не шкодять півоніям, їх масова поява може вказувати на іншу проблему — наявність попелиці.

Попелиця виділяє солодку падь, яка також приваблює мурах. У такому випадку мурахи «охороняють» попелицю, захищаючи її від природних ворогів. Це вже може негативно впливати на стан рослини, адже попелиця виснажує півонії, сповільнює їхній ріст і деформує бутони.

Чи потрібно позбавлятися мурах на півоніях

Якщо мурахи з’явилися лише на бутонах і не супроводжуються попелицею, спеціальних заходів зазвичай не потрібно. Після розкриття квітів вони самі зникають.

Однак якщо разом із мурахами є попелиця — варто діяти:

оглянути рослину на наявність шкідників;

змити попелицю струменем води;

використати мильний розчин або інсектицидні засоби;

за необхідності обробити весь квітник.

Як запобігти появі шкідників

Щоб зменшити ризик появи попелиці та мурах, важливо:

регулярно оглядати кущі півоній;

видаляти бур’яни навколо рослин;

забезпечувати достатній полив у посушливі періоди;

не допускати загущення посадок.

Здорові та доглянуті рослини значно рідше стають мішенню для шкідників.

Мурахи на півоніях — не завжди проблема. У більшості випадків це природна реакція на солодкий нектар бутонів. Але їхня масова поява може бути сигналом про попелицю, яку не варто ігнорувати. Уважний догляд за садом допоможе зберегти півонії здоровими та пишно квітучими.

FAQ

Чому на півоніях з’являються мурахи?

Мурахи приваблюються солодким нектаром, який виділяють бутони півоній під час формування квітів.

Чи шкідливі мурахи для півоній?

Самі по собі мурахи не шкодять рослині, але можуть свідчити про наявність попелиці, яка вже небезпечна для півоній.

Як позбутися мурах на півоніях?

Спочатку варто перевірити рослину на попелицю. За її наявності — обробити мильним розчином або інсектицидом і очистити кущ від шкідників.

