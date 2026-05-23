Усик вийде на бій зі своїм талісманом: що йому привезла дружина

Усик вийде на бій з талісманом

Реклама

Катерина Усик — підприємиця та дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика — вирушила до Єгипту на бій свого чоловіка. Бій Усик — Верховен відбудеться сьогодні, 23 травня. Із собою Катерина взяла особливий талісман Олександра Усика. Що це таке — розповімо далі.

Про талісман Усика розповіли Champion.

Талісман Олександра Усика: що він візьме на бій

Катерина Усик привезла до Єгипту талісман, без якого Олександр Усик не виходить на великі бої. Талісманом виявився вже знаменитий іграшковий віслючок Іа.

Реклама

Це іграшка доньки Усиків, Єлизавети. Вона подарувала іграшкового віслюка Іа татові перед боєм-реваншем з Ентоні Джошуа. Після цього віслюк Іа став талісманом Олександра Усика.

Цю іграшку придбали Єлизаветі під час спільної поїздки до Діснейленду в Парижі. Талісманом вона стала після початку повномасштабної війни.

Віслючка Усик брав на бої проти Джошуа, Тайсона Ф’юрі та Даніеля Дюбуа.

Саме з цією дитячою іграшкою своєї доньки Усик здобув свої найбільші перемоги та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Реклама

Де дивитися бій Усик — Верховен

Поєдинок Усик — Верховен в Україні транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстову онлайн-трансляцію бою ви зможете переглянути на нашому сайті.

Не пропустіть одну з головних спортивних подій року — 23 травня на Київстар ТБ. На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом — на спеціальному каналі Київстар ТБ «Усик-Верховен».

Подія буде доступна користувачам, які мають підписку на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах, що мають розширений доступ до спортивного контенту та телеканалів.

Бій Усика та Верховена: останні новини

Нагадаємо, Олександр Усик та директор його команди Сергій Лапін поділилися деталями підготовки до історичного поєдинку проти чемпіона з кікбоксингу Ріко Верховена на тлі єгипетських пірамід.

Реклама

Усик зазначив, що табір пройшов за багаторічною відпрацьованою системою, де команда виклалася на всі 100%. Боксер наголосив, що не зважає на минулі досягнення, аби не програти самому собі, і ставиться до цього бою як до видовищного протистояння двох спортивних світів.

Попри повагу до досвіду та фізичної сили суперника, Олександр налаштований аналізувати його манеру та жартома обіцяє «потанцювати» на рингу.

Сергій Лапін додав, що через великі габарити Верховена особливу увагу під час тренувань приділяли контролю дистанції та адаптації до його потужності. Головним завданням команди було стримувати надмірну самовіддачу Усика.

Оцінюючи майбутній бій у бліцопитуванні, Усик назвав головними компонентами своєї підготовки дисципліну, віру і віддачу. Він додав, що прагне зробити все красиво.

Реклама

Новини партнерів