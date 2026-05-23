Час вже грає проти Путіна: розвідка Естонії заявляє про критичний момент для "фюрера"

Диктатор-президент Росії Володимир Путін має обмаль часу, щоб виграти війну в Україні. Зокрема, провали на фронті грають проти нього.

Про це повідомив керівник європейської розвідки Каупо Розін в інтерв’ю CNN.

З його слів, вже протягом наступних чотирьох-п’яти місяців Путін «ймовірно, більше не зможе вести переговори з позиції сили».

«Час не на користь Росії у Кремлі визнають, що ситуація на українському полі бою складається не дуже добре», — заявив Розін і додав, що є чинники, які можуть посадити його за стіл переговорів.

Проблеми РФ і на фронті, і в країні

Каупо Розін наголосив на тому, що на полі бою Москва втрачає більше людей, ніж може завербувати. Іншим важливим чинником є те, що темпи просування окупантів останнім часом практично зупинилися.

Розвідник заявив, що наразі ні Україна, ні Росія не мають можливості здійснити масштабний механізований прорив у глибину території противника, а перехід до використання безпілотників обмежить зміни на передовій.

Розін каже, що для суттєвого посилення наступальних дій Кремлю довелося б оголошувати нову хвилю мобілізації. Втім, такий крок може створити ризики для внутрішньої стабільності самої РФ.

«Кремль дуже стурбований внутрішньою стабільністю. Дуже ретельно за нею стежать… Це не те рішення, яке вони б ухвалити дуже легко», — наголошує керівник естонської розвідки.

Окрім того, міжнародні санкції і успішна кампанія України з ударів проти життєво важливої ​​нафтової промисловості Росії починають давати про себе знати. Зокрема, Москва вже знизила свій прогноз зростання на 2026-й.

Невдоволення війною в РФ

Естонський розвідник наголошує, що війна в Україні дедалі помітніше впливає на життя всередині самої Росії. Зокрема, після атак безпілотників на Москву для багатьох росіян стало очевидно, що «війна вже вдома». Водночас наголосив Розін, незрозуміло, наскільки ці події вплинули на самого «фюрера» Путіна.

«Українське питання для нього настільки ідеологічне, тому, ймовірно, йому нелегко змінити свою думку», — висловився він.

Тим часом у Москві посилюється атмосфера параної, а охорону диктатора зміцнюють на тлі чуток про можливий держпереворот.

Додатковою проблемою в РФ є військові-окупанти, які повертаються з війни. Загарбники приносять із собою насильство, психологічні травми, нестабільність і зростання злочинності.

Втім, незважаючи на економічну стагнацію та можливе посилення невдоволення війною, немає явних ознак масштабних заворушень у Росії через жорсткий контроль спецслужб над будь-якими проявами інакодумства.

«Я справді не бачу вуличної революції на даний момент, але іноді такі системи є дуже порожніми зсередини, і якщо щось трапиться, це відбудеться дуже швидко, і ми всі будемо здивовані», — сказав він.

Війна виснажує Росію, але Путін не зупиняється

Аналітики Інститут вивчення війни наголошують, що війна виснажує Росію, але Путін не змінює своїх цілей. Незважаючи на великі втрати солдатів та погіршення економічних показників всередині РФ, «фюрер» вирішити війну лише на своїх умовах.

Німецький Bild також пише про очевидний факт того, що Кремль програє війну в Україні. Один з чинників, які свідчать про це, є перенесення війни на територію РФ. Регулярні удари безпілотників по НПЗ, військових об’єктах та інфраструктурі глибоко є вагомим психологічним фактором, бо руйнує стабільність режиму Путіна.

