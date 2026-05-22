Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Російська Федерація намагається маніпулювати висвітленням у росЗМІ, щоб применшити значення цензурної кампанії Кремля. Політичний блок адміністрації «фюрера» Володимира Путіна закликав державні та проурядові ЗМІ уникати використання слова «заборона» у своїх статтях.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що опозиційне джерело «Медуза» з посиланням на співробітників прокремлівських та державних медіа повідомило, що політичний блок адміністрації диктатора Росії «наполегливо попросив» якомога рідше використовувати у своїх статтях слово «заборона». Окремо медіа «порадили» не виносити слово «заборона» в заголовки і в цілому радили «менше писати» про заборони, обмеження і штрафи. Водночас ЗМІ дозволено висвітлювати рішення російського уряду «щодо скасування заборон».

Реклама

Одне з джерел повідомило: Кремль очікує, що медіа висвітлюватимуть «позитивні та терапевтичні» ініціативи партії «Єдина Росія». Зокрема, коли її члени виступають проти заборон. Водночас секретар Генеральної ради «Єдиної Росії» Володимир Якушев заявив, мовляв, політсила не є «партією заборон».

В ISW наголошують, що президент-диктатор РФ Володимир Путін нещодавно зіткнувся зі зниженням громадської підтримки на тлі посилених зусиль щодо обмеження доступу до віртуальних приватних мереж (VPN), іноземних платформ обміну повідомленнями та мобільного інтернету.

«Це створює відчутні труднощі для повсякденного життя росіян. Останні обмеження Кремля щодо ЗМІ відбуваються на тлі жорстоких зусиль щодо заборони свободи слова, відправлення критично налаштованих мілблогерів до штурмових підрозділів на передовій в Україні або їхнього ув’язнення», — наголошують американські фахівці.

«Чистки» в Росії — що відомо

Володимир Путін почав «чистку» біля кордону з Україною - замінює губернаторів областей — генералами. З посад «полетіли» очільники Бєлгородської області В’ячеслав Гладков і Брянської — Олександр Богомаз. Так, Москва намагається звинуватити регіональних чиновників у провалах у сфері безпеки кордонів.

Реклама

Окрім того, диктатор Росії проводить кадрові ротації та «прибирає» людей і прихильників секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу. Зокрема, зосади голови оборонного комітету Держдуми можуть усунути Андрія Картаполова. Його місце, ймовірно, посяде генерал-полковник Олександр Лапін.

Дата публікації 11:54, 21.05.26 Кількість переглядів 18 Винищувачі РФ небезпечно перехопили літак-розвідник Британії

Новини партнерів