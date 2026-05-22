Российская Федерация пытается манипулировать освещением в РосСМИ, чтобы приуменьшить значение цензурной кампании Кремля. Политический блок администрации «фюрера» Владимира Путина призвал государственные и проправительственные СМИ избегать использования слова «запрет» в своих статьях.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что оппозиционный источник «Медуза» со ссылкой на сотрудников прокремлевских и государственных медиа сообщил, что политический блок администрации диктатора России «упорно попросил» как можно реже использовать в своих статьях слово «запрет». Отдельно медиа «посоветовали» не выносить слово «запрет» в заголовки и в целом советовали «меньше писать» о запретах, ограничениях и штрафах. В то же время, СМИ разрешено освещать решение российского правительства «отменить запреты».

Один из источников сообщил: Кремль ожидает, что медиа будут освещать «позитивные и терапевтические» инициативы партии «Единая Россия». В частности, когда ее члены выступают против запретов. В то же время, секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев заявил, мол, политсила не является «партией запретов».

В ISW отмечают, что президент-диктатор РФ Владимир Путин недавно столкнулся со снижением общественной поддержки на фоне усиленных усилий по ограничению доступа к виртуальным частным сетям (VPN), иностранным платформам обмена сообщениями и мобильному интернету.

«Это создает ощутимые трудности для повседневной жизни россиян. Последние ограничения Кремля относительно СМИ происходят на фоне жестоких усилий по запрету свободы слова, отправке критически настроенных милблогеров в штурмовые подразделения на передовой в Украине или их заключение», — отмечают американские специалисты.

«Чистки» в России — что известно

Владимир Путин начал «чистку» у границы с Украиной — заменяет губернаторов областей — генералами. С должностей «улетели» руководители Белгородской области Вячеслав Гладков и Брянской — Александр Богомаз. Да, Москва пытается обвинить региональных чиновников в провалах в сфере безопасности границ.

Кроме того, диктатор России проводит кадровые ротации и «убирает» людей и сторонников секретаря Совбеза Сергея Шойгу . В частности, основы главы оборонного комитета Госдумы могут устранить Андрея Картаполова. Его место, вероятно, займет генерал-полковник Александр Лапин.

