Фридрих Мерц / © Associated Press

Кремль ужесточил попытки подорвать авторитет канцлера Германии Фридриха Мерца для усиления пророссийских сил накануне ключевых региональных выборов в ФРГ.

Об этом пишет Politico.

По данным журналистов, в последние недели президент РФ Владимир Путин усилил давление на Мерца, применяя как открытые меры — прекратив поставки казахстанской нефти в восточную Германию через российский нефтепровод — так и тоньше, пытаясь расколоть немецкое общественное мнение заявлениями о Герхарде Шредере, как потенциальном переговорщике с РФ.

«Стратегия Путина состоит в том, чтобы воспользоваться политическими слабостями Мерца, особенно недовольством немцев состоянием экономики, и углубить разногласия по военной поддержке Украины со стороны Берлина», — отмечают журналисты.

С этой целью пропагандистская машина Кремля изображает Мерца как неэффективного и отстраненного политика, а отказ канцлера восстановить энергетические связи с Россией представляет как «экономическое самоубийство».

По данным анализа берлинского аналитического центра Polisphere, количество критикующих Мерца статей, опубликованных в немецкоязычной ветви прокремлевской сети «Правда», в этом месяце возросло на 25% по сравнению с началом года.

«Кремль описывает Мерца и его коалицию как препятствие для мира в Европе и процветание в Германии, тогда как потенциальное правительство партии „Альтернатива для Германии“ в Москве называют „решением“, — добавили в медиа.

Напомним, Фридрих Мерц заявил, что Россия сопровождает свою продолжающуюся уже более четырех лет агрессию в Украине «несносной нацистской пропагандой против украинского народа». Федеральный канцлер подчеркнул, что пропагандистская риторика Кремля всегда будет встречать решительный отпор со стороны ФРГ.

