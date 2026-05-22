ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Рулетики из лаваша с квашеной капустой: отличная идея для перекуса

Рулетики из лаваша с квашеной капустой подаются в горячем и холодном виде. Подходят в качестве перекуса или как дополнение к первым блюдам.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Комментарии
Рулетики из лаваша с квашеной капустой

Рулетики из лаваша с квашеной капустой / © Credits

Квашеная капуста в лаваше, приготовленная этим способом, понравится даже тем, кто ее не очень любит.

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий — 1-2 листа;

  • квашеная капуста — 400 гр;

  • лук репчатый — 1 шт;

  • сметана — 1 ст л;

  • сахар — 1 ч л;

  • растительное масло — 2 ст л;

  • перец черный молотый;

  • сливочное масло.

Для заливки:

  • греческий йогурт — 180 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • соль.

Приготовление:

  1. Лук очистите и мелко нарежьте.

  2. Квашеную капусту отожмите от лишнего рассола.

  3. В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте квашеную капусту, сахар, перец черный молотый и тушите 10 -15 минут до мягкости, остудите.

  4. Разверните лист лаваша, смажьте слегка сметаной, выложите капусту ровным слоем по всей поверхности, плотно сверните в рулет и нарежьте на рулетики.

  5. Для заливки: смешайте греческий йогурт, яйца, посолите и взбейте венчиком.

  6. Форму смажьте сливочным маслом, выложите рулетики и залейте заливкой.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 15-20 минут.

Советы:

  • Готовое блюдо по желанию посыпьте зеленью.

  • Если квашеная капуста кислая, промойте ее холодной водой и отожмите.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie