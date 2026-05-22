Рулетики из лаваша с квашеной капустой: отличная идея для перекуса
Рулетики из лаваша с квашеной капустой подаются в горячем и холодном виде. Подходят в качестве перекуса или как дополнение к первым блюдам.
Квашеная капуста в лаваше, приготовленная этим способом, понравится даже тем, кто ее не очень любит.
Ингредиенты:
лаваш тонкий — 1-2 листа;
квашеная капуста — 400 гр;
лук репчатый — 1 шт;
сметана — 1 ст л;
сахар — 1 ч л;
растительное масло — 2 ст л;
перец черный молотый;
сливочное масло.
Для заливки:
греческий йогурт — 180 гр;
яйца куриные — 2 шт;
соль.
Приготовление:
Лук очистите и мелко нарежьте.
Квашеную капусту отожмите от лишнего рассола.
В сковороде, на среднем огне разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до мягкости, затем добавьте квашеную капусту, сахар, перец черный молотый и тушите 10 -15 минут до мягкости, остудите.
Разверните лист лаваша, смажьте слегка сметаной, выложите капусту ровным слоем по всей поверхности, плотно сверните в рулет и нарежьте на рулетики.
Для заливки: смешайте греческий йогурт, яйца, посолите и взбейте венчиком.
Форму смажьте сливочным маслом, выложите рулетики и залейте заливкой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 15-20 минут.
Советы:
Готовое блюдо по желанию посыпьте зеленью.
Если квашеная капуста кислая, промойте ее холодной водой и отожмите.