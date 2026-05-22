Рулетики з лаваша з квашеною капустою: чудова ідея для перекусу
Рулетики з лаваша з квашеною капустою подають у гарячому й холодному вигляді. Вони підходять як перекус або як доповнення до перших страв.
Квашена капуста в лаваші, приготована цим способом, сподобається навіть тим, хто не дуже її любить.
Інгредієнти
Для основи:
лаваш тонкий — 1-2 листи
капуста квашена — 400 г
цибуля ріпчаста — 1 шт.
сметана — 1 ст. л.
цукор — 1 ч. л.
олія — 2 ст. л.
перець чорний мелений
масло вершкове
Для заливки:
йогурт грецький — 180 г
яйця курячі — 2 шт.
сіль
Приготування
Цибулю очистьте та дрібно наріжте.
Квашену капусту відтисніть від зайвого розсолу.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте її до м’якості, потім додайте квашену капусту, цукор, чорний мелений перець і тушкуйте 10–15 хвилин до м’якості, остудіть.
Розгорніть аркуш лаваша, змастіть його злегка сметаною, викладіть рівним шаром капусту по всій поверхні, щільно згорніть і наріжте на рулетики.
Для заливки змішайте грецький йогурт, яйця, посоліть і збийте віничком.
Форму змастіть вершковим маслом, викладіть рулетики та залийте маринадом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15–20 хвилин.
Поради:
Готову страву за бажанням посипте зеленню.
Якщо квашена капуста кисла, промийте її холодною водою і відтисніть.