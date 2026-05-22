Рецепти
71
1 хв

Рулетики з лаваша з квашеною капустою: чудова ідея для перекусу

Рулетики з лаваша з квашеною капустою подають у гарячому й холодному вигляді. Вони підходять як перекус або як доповнення до перших страв.

Катерина Труш
Рулетики з лаваша з квашеною капустою

Рулетики з лаваша з квашеною капустою / © Credits

Квашена капуста в лаваші, приготована цим способом, сподобається навіть тим, хто не дуже її любить.

Інгредієнти

Для основи:

  • лаваш тонкий — 1-2 листи

  • капуста квашена — 400 г

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.

  • сметана — 1 ст. л.

  • цукор — 1 ч. л.

  • олія — 2 ст. л.

  • перець чорний мелений

  • масло вершкове

Для заливки:

  • йогурт грецький — 180 г

  • яйця курячі — 2 шт.

  • сіль

Приготування

  1. Цибулю очистьте та дрібно наріжте.

  2. Квашену капусту відтисніть від зайвого розсолу.

  3. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю та обсмажте її до м’якості, потім додайте квашену капусту, цукор, чорний мелений перець і тушкуйте 10–15 хвилин до м’якості, остудіть.

  4. Розгорніть аркуш лаваша, змастіть його злегка сметаною, викладіть рівним шаром капусту по всій поверхні, щільно згорніть і наріжте на рулетики.

  5. Для заливки змішайте грецький йогурт, яйця, посоліть і збийте віничком.

  6. Форму змастіть вершковим маслом, викладіть рулетики та залийте маринадом.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15–20 хвилин.

Поради:

  • Готову страву за бажанням посипте зеленню.

  • Якщо квашена капуста кисла, промийте її холодною водою і відтисніть.

